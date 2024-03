¿Sufre con el alza de la bencina? Tips para mejorar el rendimiento del auto

Los automovilistas recibieron, otra vez, una pésima noticia. Según se pudo ver en el sitio web de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), los precios de la bencina de 93 y 97 octanos subirán $ 31,3 /l , al igual que el GLP de uso vehicular. El diésel subirá $ 16,2/l. Y para un par de semanas se aguarda una nueva alza con valores similares.

El incremento en el precio de los combustibles en los últimos años es una constante y hay estaciones de servicio donde el litro de gasolina de 93 octanos bordea los $ 1.400, mientras la de 97 octanos ya superó el umbral de los $ 1.450 en distintos lugares. De paso, se hace aún más patente que el precio de los combustibles en Chile es uno de los más altos de la región, sólo superado por Uruguay.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Es por eso que, maximizar el rendimiento del vehículo, se hace cada vez más imperativo entre los automovilistas, quienes ven como la gasolina se va igual que el agua entre los dedos.

Para eso, acá compartimos una serie de consejos que nos entregó hace un tiempo Byron del Río, experto técnico de Honda, tips que permitirán hacer más eficiente el trabajo del motor y, por ende, aumentar los kilómetros recorridos con la bencina.

1.- El equipaje bien distribuido

Distribuir correctamente el equipaje en el vehículo facilita que el mismo consuma mucho menos. Esto no solo supone un ahorro inmediato, sino que, además, mejora la vida útil de tu auto.

La mala distribución de la carga perjudica el comportamiento de nuestro auto, esto se traduce en que pierde agilidad y aumenta los balanceos de la carrocería por el peso. Para eso, dejar los bolsos más grandes en el piso del maletero, lo que redunda en una estabilidad mayor puesto que el centro de gravedad se distribuye. Todas esas acciones, que hacen que el vehículo se mueva más simple, fuerza menos el motor y por ende se gasta menos combustible.

Entonces, si estás pensando en hacer un viaje largo, como los que saldrán en Semana Santa el próximo fin de semana, anota este consejo para la ruta. Así irás mucho más seguro, evitarás el llamado “efecto elefante”, provocado por el desplazamiento de objetos sueltos, y tu bolsillo te lo agradecerá al llegar a casa.

2.- Velocidad constante

Por norma general, conducir con marchas largas es una buena táctica para ahorrar un poco de combustible. Ahora bien, como todo en esta vida, no se puede abusar. Circular en quinta o sexta por ciudad no tiene ningún sentido. A la larga, un mayor uso del embrague supone un aumento innecesario del consumo al exigirle a tu vehículo unos esfuerzos que no tendría por qué asumir.

Entonces, lo ideal es que el acelerador la mayor parte del tiempo vaya pisado para mantener los 100 o hasta 120 km/h en donde sea permitido, pero no ir soltando y volviendo a acelerar .

Asimismo, si ves que delante tuyo un auto va a adelantando a otro y les darás alcance, entonces comienza por desacelerar, quitando un poco el pie del acelerador, para que no llegues a ponerte detrás de los vehículos para dar una frenada de última hora.

En el fondo, todo debe propender a moverse muy poco de esa velocidad a la que prefieres conducir, utilizar el Control de Crucero Adaptativo en caso de contar con ese sistema y olvidarse de los acelerones innecesarios y aprovechar la inercia siempre que se pueda, sin aceleraciones bruscas que obliguen a mayor consumo de combustible.

3.- Las bencineras low cost

Es un temor extendido entre los automovilistas, pero la verdad es que no ocupan un combustible que le vaya a causar un daño irreparable a tu auto. Sencillamente, estas bencineras ofrecen un combustible que cumple con todos los estándares de calidad, pero sin extras.

Generalmente, son establecimientos más sencillos, sin servicios adicionales e incluso con autoservicio. En definitiva, un hábito fácil de incorporar a tu rutina automovilística.

En la siguiente página puedes revisar el precio por bencinera en Chile. http://www.bencinaenlinea.cl/web2/

4.- Conviértete en un cazador de sombras

Con el inicio de la primavera, las temperaturas aumentan y el sol empieza a brillar con más fuerza. Es por esto que, si puedes, debes procurar proteger tu auto estacionando a la sombra. De esta manera, exigirás menos esfuerzo al climatizador para una temperatura óptima y reducirás la evaporación del combustible en el depósito.

5.- Comprueba la presión de tus neumáticos

A muchos se les olvida revisar la presión de sus neumáticos de manera regular y eso puede ser un factor importante a la hora de ahorrar combustible. Los neumáticos deben ir inflados a la presión que indica el fabricante.

Esto se hace teniendo en cuenta el peso del auto y las condiciones climáticas. Según distintas pruebas, manejar usando neumáticos con una presión de 0,5 bares menos, hace que el consumo aumente un 2% en ciudad y un 4% en carreteras.

6. El factor climatización

Una idea extendida es que el aire acondicionado gasta combustible. Y es cierto, la mejor opción si quieres ahorrar combustible será bajar las ventanas, pero cuidado con la velocidad a la que se desplazan, puesto que la aerodinámica influye en un gasto que puede ser mayor. Además, resulta incómodo y obtendremos bocanadas de aire caliente hacia el habitáculo.

Si quieres ahorrar, se recomienda mantener las ventanas abiertas hasta los 70-80 km/h, ya que cuando se sobrepasa esa velocidad, lo más eficiente es usar el sistema de aire acondicionado o climatización, pero a potencia moderada.

7.- Planifica la ruta

Para ahorrar combustible, es importante tener un recorrido claro antes de comenzar a viajar. Así podrás evitar dar vueltas innecesarias y ahorrar en combustible. Para eso hay variadas aplicaciones en tu celular que te pueden ayudar a llegar de manera directa a tu destino.