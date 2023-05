Cobertura periodística sobre la invasión rusa contra Ucrania domina la entrega de los Premios Pulitzer

Cartel del Premio Pulitzer en la Universidad de Columbia, en mayo de 2019. Foto: AP.

The Associated Press y The New York Times obtuvieron dos de los prestigiosos premios cada uno, por su labor cubriendo el conflicto armado en territorio ucraniano. The Washington Post, The Wall Street Journal y AL.com, un medio de Alabama, también lograron galardones por trabajos enfocados en el interior de Estados Unidos.