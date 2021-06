Premios Pulitzer: Cobertura de la pandemia y la violencia policial marcan galardones

Francisco España, de 60 años, mira el mar Mediterráneo desde un paseo junto al "Hospital del Mar" el 4 de septiembre de 2020 en Barcelona. Foto: Emilio Morenatti/AP

The Associated Press y el Star Tribune de Minneapolis ganaron cada uno un premio por sus reportes sobre las protestas contra la injusticia racial en EE.UU., mientras que The New York Times fue galardonado por narrar los efectos del Covid-19.