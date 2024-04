Policía estadounidense que mató a adolescente chilena de 14 años no será procesado por fiscalía de California

La Oficina de la Fiscalía General de California informó este miércoles que no presentará cargos en contra del policía de Los Ángeles que dio muerte a Valentina Orellana Peralta, de 14 años, tras abrir fuego contra un sujeto sospechoso en medio de un operativo dentro de un centro comercial.

El hecho se remonta al pasado 23 de diciembre de 2021, cuando los oficiales de la policía del condado llegaron alertados por un ataque realizado por un ciclista, identificado como Daniel López de 24 años, quien fue abatido de tres disparos, luego de que con un candado golpeara a un grupo de mujeres en Burlington Coat Factory. En el acto, una de las balas fue a dar al probador donde se escondía Valentina Orellana, quien fue alcanzada por el proyectil.

Orellana había llegado a Estados Unidos seis meses antes de su trágica muerte, hecho que desencadenó una serie de protestas en contra del Departamento de Policía de Los Ángeles.

La decisión fue informada durante esta jornada luego de conocerse un informe respecto a la muerte de la adolescente, la cual se produjo por los disparos del oficial William Dorse Jones Jr. del Departamento de Policía de Los Ángeles, tras el cual el Departamento de Justicia descartó la pertinencia de presentar cargos.

El fiscal general Rob Bonta, sostuvo que “este caso fue particularmente difícil de procesar, ya que implicó la pérdida de dos vidas” y agregó que “cualquier pérdida de vidas es una tragedia, y mi corazón está especialmente con la familia de Valentina Orellana Peralta, quien trágicamente perdió la vida y cuya única participación en este incidente fue por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado”.

A través de un comunicado de la oficina del fiscal, se informó que “el Departamento de Justicia llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre este incidente y concluyó que la evidencia no demuestra, más allá de toda duda razonable, que el oficial involucrado actuó sin la intención de defenderse a sí mismo y a otros de lo que razonablemente creía que era una muerte inminente o lesiones corporales graves. Por lo tanto, no hay pruebas suficientes para respaldar un enjuiciamiento penal del oficial. Por lo tanto, no se tomarán más medidas en este caso”.

De igual forma, se hicieron recomendaciones para la policía local, en torno a “mejorar las líneas de comunicación en respuesta a escenarios de acción inmediata y despliegue rápido” y detalla que ello se traducirá en que “el Departamento de Policía de Los Ángeles debe considerar actualizar su boletín de capacitación en comunicación y cualquier capacitación relacionada para tener en cuenta el tipo de situación presentada durante este evento”.