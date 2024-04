Régimen comunista de Vietnam intensifica campaña anticorrupción y condena a muerte a una magnate inmobiliaria por histórico caso de fraude

De Truong My Lan, una magnate vietnamita de 67 años, no hay muchas fotografías. Pese a poseer una fortuna levantada en el rubro inmobiliario, de la empresaria no existen muchos registros. Pero este jueves, eso cambió luego de que un tribunal en Ciudad Ho Chi Minh, en el sur del país, la condenara a muerte por considerarla culpable de un millonario fraude, el más grande de la historia del país, aseguró el medio estatal Vietnam Net.

Escoltada por varios miembros de las fuerzas policiales, la presidenta de la firma de bienes raíces Van Thinh Phat escuchó la sentencia más dura que podría haber recibido: perdería la vida tras ser acusada de un fraude de 12.500 millones de dólares, lo que equivale a casi el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2022 de la nación.

Si bien la pena capital no es rara en la nación asiática, ya que suele estar reservada para casos de alta connotación de violencia, no lo es así para casos de corrupción, delitos financieros y tampoco es común que su objetivo sea una persona de alta connotación. En la mayoría de los casos -grupos de derechos humanos afirman que en los últimos años el Estado ha ejecutado a cientos de condenados-, el método utilizado es la inyección letal.

Logotipo del Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB) delante de un edificio en construcción en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, en noviembre de 2023. Foto: Reuters

“Por supuesto que recurrirá el veredicto”, confirmó a Reuters Nguyen Huy Thiep, uno de los abogados de Lan, quien detalló que su defendida fue condenada a muerte por el cargo de malversación, y a 40 años por dos cargos de soborno y violación de la normativa bancaria.

La resolución judicial ocurre un año y medio después de que fuera detenida, en octubre de 2022. Este, a la vez, fue uno de los arrestos más connotados de la campaña anticorrupción conocida como “Horno Ardiente”, impulsada por el secretario general del gobernante Partido Comunista, Nguyen Phu Trong.

Según la prensa internacional, se trata del político más poderoso del país, y en el marco de dicho embate fue que hace menos de un mes, el 20 de marzo, el presidente de Vietnam, Vo Van Thuong, presentó su renuncia declarándose culpable de “incumplimientos y carencias” tras un año en el cargo. Si bien se trataba del presidente, el verdadero poder lo tiene Nguyen Phu Trong, coincide la prensa.

Un juicio histórico

La trama que hizo caer a Truong My Lan involucra a familia, negocios y corrupción política como nunca antes lo había visto Vietnam. Nacida en 1956, presidía una empresa dedicada a la construcción de departamentos de lujo, oficinas y centros comerciales. Inició su carrera ayudando a su madre en la venta de cosméticos, una empresaria china que trabajaba en el mercado más antiguo de Ciudad Ho Chi Minh, según reportó el diario estatal Tien Phong.

Luego, llegarían los años en que Vietnam, oficialmente la República Socialista de Vietnam, abandonaría la economía estatal en favor de una más abierta al mercado y los extranjeros, en los 90. Así, en 1992, ella y su familia fundaron la empresa Van Thinh Phat, la que creció hasta convertirse en un verdadero coloso de las inmobiliarias, siendo, de hecho, una de las más ricas. Ese mismo año, Lan conoció a su marido, el inversor hongkonés Eric Chu Nap-kee, con quien tiene dos hijas.

Durante casi dos décadas, la empresa funcionó, aparentemente, en regla con la ley. Pero llegaría 2011, fecha en la que participó de la fusión del atribulado Saigon Joint Commercial Bank con otros dos bancos, en un plan coordinado por el banco central de Vietnam, consignó The Associated Press.

En los documentos acusatorios del gobierno -que, según BBC, se componen de 104 cajas de pruebas utilizadas en el juicio y que, en total, alcanzan las 6 toneladas de peso- se afirma que utilizó el citado banco como la “gallina de los huevos de oro”, controlándolo de manera ilegal entre 2012 y 2022, fecha en la que fue detenida.

Entre medio, habría utilizado empresas fantasma en Vietnam y en el extranjero para concederse a sí misma y a sus aliados más de 2.500 préstamos, los que provocaron pérdidas para el banco que ascienden hasta los 27.000 millones de dólares, informó el jueves el medio estatal VN Express.

La corte, además de la pena capital, solicitó una compensación al banco por 26,9 millones de dólares. Según esta, los préstamos a empresas pantalla llegaban de regreso a la empresa de Truong My Lan.

Dicha hazaña no se podría haber logrado sin ayuda interna, en el gobierno. Y así lo probó el ente persecutor, que aseveró que Lan sobornó a funcionarios gubernamentales -incluido a Do Thi Nhan, un extrabajador del banco central condenado el jueves a cadena perpetua por aceptar 5,2 millones de dólares en coimas, sindicó la Justicia- para que le ayudaran a violar la normativa bancaria.

Vista general del edificio IFC One Saigon en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, el 30 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

Según el tribunal, las acciones de la magnate “no solo incumplen los derechos de gestión de propiedades de personas y organizaciones, sino que llevan al SCB (Saigon Joint Stock Commercial Bank) a una situación de control estatal especial, erosionando la confianza del público en el liderazgo del Partido y el Estado”, se lee en el veredicto, citado por VN Express.

Junto a Lan, también cayó su sobrina, Truong Hue Van, quien oficia como directora general de Van Thinh Phat. Van fue condenada a 17 años de prisión por ayudar a su tía. No fue la única. Su esposo, Eric Chu Nap-Kee, también forma parte de los 86 enjuiciados por el histórico caso. El cónyuge aparece en el documento acusatorio como el encargado de preparar las solicitudes de préstamo falsas para retirar dinero del banco Saigon, en el que poseía una participación del 90%, detalló Al Jazeera. Del total de acusados, 84 recibieron condenas que iban desde la libertad condicional durante tres años hasta la cadena perpetua, añadió el periódico Thanh Nien.

Si bien se trata del primer delito de Truong My Lan -según alegó la defensa, citando también que la empresaria aporta en numerosas causas benéficas-, la corte justificó la dureza de la sentencia argumentando que Lan encabezaba una trama criminal organizada y sofisticada que tuvo consecuencias graves sin posibilidad de recuperar el dinero, señaló VN Express.

En tanto, ella descartó cualquier culpabilidad y apuntó a sus subordinados. Durante sus últimas declaraciones ante el tribunal, la semana pasada, Lan incluso señaló que pensaba en el suicidio. “En mi desesperación, pensé en la muerte”, declaró según medios de comunicación estatales. “Estoy muy enfadada por haber sido tan estúpida como para involucrarme en este entorno empresarial tan feroz -el sector bancario- del que tengo muy pocos conocimientos”.

Un familiar, que habló bajo condición de anonimato, dijo a Reuters que seguirán “luchando para ver qué podemos hacer”. Previo al veredicto, ya había señalado que apelarían a la sentencia.

Michael Tatarski, presentador del podcast Vietnam Weekly, con sede en Ciudad Ho Chi Minh, dijo a Al Jazeera que Truong My Lan y su familia se han mantenido en la oscuridad pese a su enorme fortuna, con apenas un puñado de fotografías publicadas, así como de información en general.

“Algo de esto está saliendo a la luz ahora, pero poco se sabe sobre cómo llegó a adquirir esta enorme riqueza. Son muy reservados a pesar de ser una familia increíblemente poderosa”, dijo al medio árabe. Si bien cree que es probable que “haya argumentos válidos de que algo de esto tiene un tinte político”, también “es evidente que hay enormes cantidades de corrupción y fraude que necesitan ser limpiadas” añadió. “Creo que está claro que aquí hay un deseo real de combatir la corrupción”.

Cruzada anticorrupción

Vietnam es, en muchos sentidos, un país atípico. De partida, es una de las cinco naciones comunistas y unipartidistas que quedan en el mundo tras la reunificación de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur en 1976. Sin oposición política posible, y con los disidentes sistemáticamente siendo encarcelados, las decisiones políticas están en manos de las altas esferas del partido, fuertemente secretistas, aseguró BBC.

En ese contexto, Nguyen Phu Trong, secretario general, es un nombre clave. Impulsada por el hombre fuerte del país en 2016, la iniciativa Blazing Furnace, u “Horno Ardiente”, ha ganado fuerza desde 2022, cuando fue detenida Lan. Básicamente, busca dar un duro golpe a la corrupción en el país de la península de Indochina.

Nguyen Phu Trong, secretario general del Partido Comunista de Vietnam.

Desde 2016 a la fecha, la campaña ha alcanzado a los más altos círculos del poder vietnamita, llegando a botar a dos presidentes y dos primeros ministros que han dimitido en medio de investigaciones. Junto a ellos, cientos de funcionarios han sido sancionados o incluso encarcelados, explicó Al Jazeera.

Entre esos casos destaca el más reciente, donde Vo Van Thuong, ahora expresidente del país, dimitió el pasado 20 de marzo. El político de 53 años se declaró culpable de “incumplimientos y carencias”, consignó la Agencia de Noticias de Vietnam (VNA).

“Plenamente consciente de su responsabilidad ante el Partido, el Estado y el pueblo, ha presentado su renuncia a sus cargos”, informó el medio. “Los incumplimientos y carencias del camarada Vo Van Thuong causaron una opinión pública negativa, afectando la reputación del Partido, el Estado y de sí mismo”, añadió.

No han trascendido las razones precisas de la salida del expresidente, más allá de lo detallado por la agencia vietnamita.

Si bien hay un interés por limpiar la corrupción endémica, también hay preocupación por la forma en que los inversores extranjeros miran al país que, en los últimos años, ha suscitado un gran interés en la lucha regional entre Estados Unidos y China.

Es más, tanto Joe Biden como Xi Jinping visitaron al país durante 2023. El primero elevó su relación con Vietnam al más alto nivel posible, calificándolo de “amplio socio estratégico”. El país del Sudeste Asiático intenta presentarse como el lugar ideal para las empresas que sacaban sus cadenas de suministro de China, añadió The Associated Press. A la fecha, Vietnam ha aceptado entrar en 18 acuerdos de libre comercio existentes o planeados, detalló BBC.