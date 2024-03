Trump y Biden logran sus primeras victorias del Supermartes en estados clave

El expresidente republicano, Donald Trump y el mandatario demócrata, Joe Biden, obtenían sus primeras victorias en las primarias del Supermartes. Ambos esperaban conseguir la nominación del partido ya que tenían ventajas en los 16 estados y un territorio donde se celebraron los comicios.

Hasta ahora, Biden se impuso en el caucus demócrata por correo de Iowa, las primarias demócratas de Vermont, Virginia, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Maine, Massachusetts. Mientras que Trump ganó en Virginia, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Maine, Alabama, Massachusetts.

Según la agencia The Associated Press, los candidatos iban a prestar atención a sus márgenes en contiendas clave para evaluar dónde concentrarse antes de noviembre. Las urnas todavía están abiertas en muchos estados.

El Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pronuncia un discurso antes de una reunión de su Consejo de competencia, en el Comedor Estatal de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, el 5 de marzo de 2024.Foto: Reuters

Del lado republicano: Trump espera establecer una ventaja dominante en el conteo de delegados, mientras que la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, está tratando de frenar su avance hacia la nominación. Se necesitan 1.215 delegados para ganar la nominación republicana.

Por su parte, Biden no enfrenta ninguna competencia importante, pero busca una buena actuación hoy mientras se prepara para una posible revancha con Trump en noviembre. Se necesitan 1.968 delegados para ganar la nominación demócrata.

Según CNN, la campaña de Biden estaba siguiendo muy de cerca a los votantes “accesibles” de Nikki Haley. Los funcionarios de campaña de Biden dijeron a la cadena que están muy interesados en los datos provenientes de varios estados que muestran porciones significativas de partidarios de Haley que dicen que no votarían por Trump en noviembre o que al menos no están dispuestos a decir que lo harían. Apoyaremos a quienquiera que sea el candidato republicano en el otoño.

Esos votantes, dijo la campaña de Biden, son sus votantes “accesibles” y “desanimados por Trump”. La campaña de Biden cree que Trump no se está haciendo ningún favor a sí mismo al seguir siendo divisivo y corrosivo en su retórica, algo que la campaña de Biden ha estado ansiosa por resaltar en cada oportunidad.

Por ejemplo, sólo el 21% de los votantes de Haley en las primarias republicanas de Carolina del Norte dicen que definitivamente votarán por el candidato republicano en noviembre, sin importar quién sea, según CBS News. Y casi la mitad de los votantes de Haley en Virginia aprueban el trabajo que ha realizado Biden como presidente, informó NBC News . Este es el tipo de estadísticas que los funcionarios de Biden ven como una indicación de que la coalición de Trump se está debilitando.

Como informó CNN, el propio Biden ha ordenado directamente a sus principales asesores de campaña que sean mucho más agresivos al resaltar los comentarios más desquiciados y erráticos de Trump.

Haley planeaba no hacer ningún comentario público esta noche y no ha prometido mantener viva su campaña después de que se hayan contado los resultados del martes Haley ha dicho repetidamente que no ha pensado más allá del Súper Martes, citando la importancia de permitir que se escuche la voz de los votantes en más de una docena de estados que votaron.