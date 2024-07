Las últimas horas de Biden antes de su crucial decisión: cómo se gestó la renuncia del Presidente a su carrera por la reelección

Tras semanas de presiones para que se retirara de la carrera por la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este domingo su renuncia en un mensaje considerado histórico y dando un golpe en la campaña demócrata.

El mandatario se encontraba el fin de semana en su casa de vacaciones en Rehoboth Beach, Delaware, con un pequeño grupo de asistentes, donde discutieron la situación política, la campaña, quién lo apoyaba, y comenzaron a redactar la carta de renuncia hasta entrada la noche, indicaron distintos medios. Biden ya había hablado con su familia y había tomado la decisión de hacerse a un lado, dijo una fuente al diario The Wall Street Journal.

Según la agencia Reuters, no fue sino luego de analizar los datos de las encuestas el sábado por la noche que Biden cambió de opinión respecto a permanecer en carrera. Una fuente dijo que los principales asesores le mostraron un sondeo interno en el que no solo estaba detrás en los seis estados clave que podrían decidir la elección de noviembre, sino que también estaba colapsando en lugares como Virginia y Minnesota, donde los demócratas no habían planeado tener que gastar recursos masivos.

Así, el domingo, Biden llamó a la vicepresidenta Kamala Harris, al jefe de gabinete Jeff Zients y a la directora de campaña Jen O’Malley Dillon para hablar sobre la decisión, dijeron al periódico personas familiarizadas con el proceso. Zients convocó al personal de la Casa Blanca y de la campaña de Biden para una llamada a las 13:45, para que Biden pudiera decirles a quienes habían trabajado más cerca de él que estaba abandonando la carrera.

Mientras Biden hablaba, se publicó su carta en X a la 13:46. “Creo que lo mejor para mi partido y el país es que renuncie y me concentre exclusivamente en cumplir con mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato”, escribió.

El jefe de gabinete siguió con llamadas por Zoom para el gabinete y aquellos en la Casa Blanca con el rango de asistentes del Presidente, sostuvo el diario The Washington Post. “Hay mucho más por hacer y, como dice el presidente Biden, ‘no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer, cuando lo hacemos juntos’”, escribió Zients a todo el equipo de la Casa Blanca a las 14:26, añadió el periódico

La prensa estadounidense destacó que la decisión de Biden de retirarse de la campaña se mantuvo en secreto hasta el último minuto y que incluso muchos de sus asesores siguieron trabajando en este sentido durante el fin de semana. Esto, aun cuando muchos analistas ya habían adelantado que la salida era inminente y que ocurriría el domingo.

Una persona lee una copia del New York Post el día en que Joe Biden anunció que abandonaría su candidatura a la reelección, en Queens, Nueva York, el 21 de julio de 2024. Foto: Reuters

Por ejemplo, O’Malley Dillon en su aparición en el programa “Morning Joe”, de MSNBC, silenció abruptamente las crecientes especulaciones sobre la inminente salida del Presidente. En ese sentido, dijo que la respuesta de los trabajadores de campaña a las visitas puerta a puerta fue buena. La campaña estaba en marcha. “Él no se irá a ninguna parte”, aseguró.

Biden había dicho a muchos de sus colaboradores que seguiría haciendo campaña para derrotar a su rival republicano Donald Trump en noviembre. En palabras de una fuente, “el mensaje era que hay que seguir adelante con todo, a toda velocidad”.

Según The Washington Post, el viernes se produjo una tensa llamada a donantes de grandes cantidades de dinero que dejó furiosos a muchos de los principales inversionistas del partido. Harris se unió a la videoconferencia por unos minutos, se jactó de los esfuerzos de la campaña en Michigan y Wisconsin, expresó su confianza en la victoria y luego se desconectó, según dijo al periódico una persona que participó de la llamada. Todas las preguntas de los donantes quedaron sin hacer ni responder.

“Casi nadie fuera de la Cámara sabía lo que Biden estaba pensando hasta que publicó su declaración en las redes sociales el domingo. Hasta ese momento, los aliados de Biden no tuvieron más opción que asumir que estaba totalmente comprometido, hasta que dejó en claro que no lo estaba”, escribió el diario The New York Times.

A lo largo del día viernes, alrededor de una docena de legisladores más pidieron que el Presidente se hiciera a un lado y dejara que otra persona se postulara. El representante Seth Moulton, demócrata de Massachusetts, dijo que Biden, a quien calificó como “un mentor y amigo” que lo ayudó a ser elegido en 2014, “no pareció reconocerme” cuando se juntaron en la conmemoración del aniversario del Día D en Francia, el mes pasado.

El presidente estadounidense, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris se abrazan durante la celebración del Día de la Independencia en Washington, el 4 de julio de 2024. Foto: Reuters

La decisión de que se retirara de la campaña llegó luego del desastroso debate del 27 de junio que Biden tuvo con Trump, que planteó dudas sobre la agudeza mental del presidente demócrata de 81 años. Después del debate, el mandatario comenzó a perder terreno frente al republicano en los estados en disputa, y la campaña del demócrata estaba siguiendo un camino muy estrecho hacia la reelección.

“La situación se volvió difícil con la creciente oposición dentro del partido. Tenemos que estar unidos de cara a noviembre. Ese fue un factor”, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca a la agencia Reuters, aunque señaló que todavía había habido un apoyo significativo a Biden en todo el país.

“Todavía lo estoy procesando”, señaló a la agencia Marcus Mason, delegado general a la Convención Nacional Demócrata. “El Presidente pasará a la historia como un patriota que puso a su país y a su partido por encima de sus propias ambiciones”, dijo.

Biden estaba particularmente molesto con la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, de quien los asesores del mandatario creían que estaba orquestando una campaña de presión para lograr que dimitiera.

Horas antes del anuncio, la campaña de Biden negó los informes de que planeaba retirarse. “Es falso. Y creo que es falso seguir intentando inventar esta historia”, dijo el subdirector de campaña Quentin Fulks al programa “The Weekend”, de MSNBC, el domingo por la mañana.

Hubo muchas señales de que Biden había estado pensando en retirarse durante varios días, y fuentes dijeron que el titular demócrata había estado haciendo un examen de conciencia.

Las personas cercanas al Presidente dijeron a The New York Times que podían percibir que la gravedad del momento lo estaba agobiando, pero que no estaba claro si sabía que iba a abandonar en ese momento, ni siquiera para el pequeño grupo de personas que lo rodeaban. Al anochecer, algunas personas muy cercanas al Presidente podían sentir que algo se avecinaba y decían a otros que el fin de la campaña de Biden parecía inevitable. Pero otros estaban escuchando un mensaje diferente del propio Presidente.