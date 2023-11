A menos de 20 días del plebiscito: Boric sostiene que “no se puede retroceder en los derechos” de las mujeres

A primera hora de este miércoles, el Presidente Gabriel Boric junto a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (CS), inauguraron el segundo centro de atención y reparación para mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, en la comuna de Santiago.

Con este nuevo centro -el cuarto a nivel nacional- se busca reducir las listas de espera de más de doce meses para ingreso a atención psicológica, que mantiene el actual Centro de Atención Reparatoria, y que representa -a mayo de este año- un número aproximado de 60 mujeres en esta condición.

“Una de las deudas que tenemos en materia de violencia es mejorar la respuesta institucional para poder contener y apoyar a las mujeres que han sido víctimas de violencia y, en particular, de violencia sexual. Hoy estamos dando un paso más en esa dirección, que sabemos no basta, pero que va en la dirección correcta”, señaló el Mandatario.

En ese contexto, en sus palabras en la inauguración, el Presidente Boric llamó a “no retroceder en los derechos” de las mujeres, cuando restan menos de 20 días para el plebiscito sobre la propuesta del Consejo Constitucional, donde precisamente uno de los puntos más cuestionados por el oficialismo es la amenaza que -su juicio- representa el texto para la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

“Por su compromiso permanente con las demandas por una mayor igualdad de género y en contra de la violencia de las mujeres y por su determinación de que en nuestro país no se puede retroceder en los derechos que ustedes se han ganado. Ustedes nos recuerdan permanentemente que podemos hacer más”, señaló el Presidente.

Incluso, este martes, la expresidenta Michelle Bachelet reiteró que votará ‘En contra’ de la propuesta de nueva Carta Magna en el plebiscito del 17 de diciembre e insistió que la norma de aborto en tres causales “corre riesgo con el nuevo texto constitucional”.

“La despenalización del aborto en tres causales podría ser declarada inconstitucional y así lo hemos escuchado por parte de algunos personeros del Partido Republicano y Chile Vamos”, advirtió la otrora Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en una actividad realizada en la Casa Central de la Universidad de Chile.

Ley integral contra la violencia hacia las mujeres

El Mandatario, además, realizó un llamado al Senado, particularmente a la comisión de Constitución de la Cámara Alta, para agilizar la tramitación del proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, iniciativa que fue ingresada durante la segunda administración de la expresidenta Michelle Bachelet.

“Noviembre es el mes en contra la violencia hacia las mujeres y nos recuerda las deudas que tenemos en la materia. Una que siempre me recuerda la ministra Orellana y, en particular, aprovecho de recordárselo a la comisión de Constitución del Senado, el avanzar más rápidamente en la ley integral contra la violencia hacia la mujer, que está tramitándose hace ya bastante tiempo, que le hemos puesto urgencias y sin embargo por diferentes motivos no ha logrado despacharse y esperemos lo logremos a la brevedad”, llamó el jefe de Estado.

En concreto, el proyecto ingresó el 5 de enero de 2017 a través un mensaje presidencial y fue impulsado por las entonces ministras de la Mujer, Claudia Pascual Grau (PC), y de Salud, Carmen Castillo. A esta fecha continúa su tramitación -con suma urgencia- en la Cámara Alta, en las comisiones de Constitución y Mujer.