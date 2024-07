Tiene 41 años, nació en Carolina del Norte y está casada con uno de los hijos de Donald Trump. El nombre de Lara Trump ha ido cobrando cada vez más relevancia, pues después de ser presentadora y productora de televisión, ha utilizado toda esa experiencia para apoyar a su suegro en su más reciente campaña presidencial.

Es así cómo el Comité Nacional Republicano, que controla las finanzas y estrategias electorales del partido, ahora tiene al mando a Lara Trump, quien tomó la batuta después de que la esposa del candidato, Melania Trump, decidiera mantener un perfil mediático bajo y no involucrarse en la cruzada.

Además, Ivanka Trump —la segunda hija del expresidente— también decidió no participar en la segunda campaña de su padre.

Es por esto que el ascenso de Lara Trump tendría un significado aún más poderoso, pues reforzaría el vínculo entre la familia y el Partido Republicano estadounidense, dos de los pilares fundamentales en el camino de Donald Trump hacia la Casa Blanca.

Quién es Lara Trump, la carta bajo la manga de Donald Trump en su campaña política. Foto: REUTERS/Jeenah Moon

Quién es Lara Trump y por qué es importante en el trayecto político de Donald Trump

Lara Trump es esposa de Eric Trump, el tercer hijo del exmandatario, y madre de dos niños: uno de seis años y otra de cuatro.

Estuvo en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, trabajó como barista y mesera por un tiempo y después decidió mudarse a Nueva York, donde asistió al Instituto Culinario Francés en SoHo. Fue así cómo terminó en la televisión. A los seis meses de llegar a la Gran Manzana, conoció a Eric Trump en una fiesta.

Después se dedicó al modelaje, fue presentadora de televisión, pero empezó un nuevo rumbo en la política a través de su vínculo familiar con Donald Trump. Así fue cómo terminó dando el discurso final de la Convención Nacional Republicana, una “fiesta republicana” que solidificó la candidatura de su suegro a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de este 2024.

Sus palabras sentidas se dieron días después del intento de homicidio a Donald Trump en un mitín de Pensilvania, donde una bala —que estaba destinada a matar al expresidente— le rozó la oreja.

“Nada te prepara como nuera ver en directo cómo alguien intenta matar a alguien al que quieres. Nada te prepara para coger rápidamente el mando de la televisión para que tus hijos no sean testigos de algo que se queda grabado en su recuerdo de su abuelo para el resto de sus vidas”, dijo Lara Trump frente a los asistentes.

Quién es Lara Trump, la carta bajo la manga de Donald Trump en su campaña política. Foto: REUTERS/Mike Segar

Según informó The New York Times, fue el mismo Trump el que pidió a su nuera que asuma el cargo de copresidenta del comité republicano. Aunque ella ya había participado en su anterior campaña, este nuevo rol era mucho más desafiante: “Cuando me llamó y me habló inicialmente sobre esto, me sorprendió (...) En la vida hay que hacer cosas que te asusten”, mencionó en conversación con el medio.

Pero esta determinación causó sorpresa a varios analistas, en especial porque en el pasado había mencionado que nunca estuvo particularmente interesada en “ese mundo”. Sin embargo, en la misma instancia con el Times, dijo que estaba consciente que el apellido que había tomado de su esposo quedaría vinculado a la historia política del país.

Fue así cómo comenzó a viajar por todos los Estados Unidos para preparar el terreno de las elecciones presidenciales para Trump.

“Nadie puede negar que estábamos mejor cuando (Trump) estaba en el poder. Cuando lo miro veo a un padre, suegro y abuelo maravilloso. A un hombre que se ha sacrificado por su familia y que se ha sacrificado realmente por su país”, fueron las palabras que eligió para describir a su suegro y finalizar su discurso en la convención.