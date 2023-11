Oposición critica a expresidenta Bachelet por dichos sobre “riesgo” del aborto en tres causales en la propuesta constitucional

En el marco del lanzamiento del Cuarto monitoreo de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la expresidenta Michelle Bachelet reiteró que votará ‘En contra’ de la propuesta de nueva Carta Magna y aseguró que “este derecho adquirido por las mujeres ahora corre riesgo con el nuevo texto constitucional”.

“La despenalización del aborto en tres causales podría ser declarada inconstitucional y así lo hemos escuchado por parte de algunos personeros del Partido Republicano y Chile Vamos”, advirtió esta mañana en la instancia, realizada en la Casa Central de la Universidad de Chile.

Sus declaraciones generaron molestia en la oposición, donde tildaron lo manifestado por Bachelet como “falso”.

“Lamentablemente la presidenta Bachelet se ha convertido en una activista del ‘En contra’ y se ha sumado a la campaña de fake news de todos aquellos que apoyan esta opción. Ella sabe perfectamente que con esta redacción de nueva Constitución está completamente resguardado el aborto tres causales, y bajo ningún parámetro está en riesgo este derecho adquirido de las mujeres”, acusó la exministra de Desarrollo Social durante el gobierno de Sebastián Piñera, Karla Rubilar.

La exsecretaria de Estado fue más allá y defendió que “es más, con esta redacción será mucho mas difícil presentar cualquier requerimiento que se acoja en el Tribunal Constitucional, por la nueva conformación de este”.

“Nuestro llamado a la presidenta Bachelet es a comportarse con la altura de estadista y no convertirse en una activista del ‘En contra’”, subrayó.

En la misma línea, la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, afirmó que “es falso que la propuesta constitucional sea un retroceso para los derechos de las mujeres como ha planteado la expresidenta Bachelet”.

“El texto no declara inconstitucional la Ley de aborto en las tres causales. Aquí los únicos que sí realmente van a retroceder son los políticos, con menos cupos en el Congreso. La propuesta constitucional hace que las mujeres tengamos más derechos”, aseveró.

Desde Renovación Nacional, la senadora Ximena Ossandón apuntó a que “la expresidenta Bachelet no se puede valer de su cargo y ascendencia en la ciudadanía para expandir mentiras con fines electorales, esperamos una altura distinta de parte de ella”.

“La norma constitucional de la propuesta no es un retroceso ni menos pone en riesgo la interrupción del embarazo en tres causales. Las tres causales son limitaciones al derecho a la vida que tanto el Parlamento como el Tribunal Constitucional ha considerado conforme a la Constitución. De hecho, los propios consejeros y expertos han declarado que cualquier cambio en las definiciones vigentes en cuanto a aborto, deben ser objeto de discusión en el Parlamento como toda ley”, agregó.

Asimismo la diputada Camila Flores manifestó que “no le hace bien ni es sano para la democracia que se mienta y, en este caso, eso es una mentira: en ningún sentido se puede poner en tela de juicio y ha quedado bastante zanjado el tema del aborto en tres causales con la aprobación o eventual aprobación del texto constitucional”.

“Con la aprobación del nuevo texto constitucional no se pone en riesgo la ley de aborto en tres causales, no hay un retroceso en materia de derechos femeninos o reproductivos de las mujeres en ningún caso”, agregó.

En tanto, la diputada Chiara Barchiesi del Partido Republicano -que tuvo mayoría de escaños en el Consejo- también tildó de “falso” lo señalado por la exjefa de Estado: “La izquierda y el gobierno están desesperados, porque se están dando cuenta que va a ganar el ‘A favor’, entonces han dicho toda clase de mentiras”.

“Pero esto es un texto. Si fueran dos candidatos, uno puede creer o no las promesas de campaña del otro candidato. Es totalmente objetivo lo que se va a votar. Entonces, es lamentable que ciertos personeros de la izquierda se presten para estas mentiras, que saben que no son verdad. Cada uno tendrá su apreciación y estará a favor o en contra, pero es lo objetivo: la nueva Constitución no va a afectar la ley de aborto en tres causales”, indicó.