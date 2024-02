Alcalde de Florida se quita la vida tras protagonizar un accidente en estado de ebriedad

El alcalde de Florida, Jorge Roa (DC), fue encontrado sin vida en el interior de su domicilio.

Roa, quien se encontraba en su tercer período en dicha comuna, ubicada en la Región del Biobío, había protagonizado un accidente de tránsito durante la noche del sábado. Ese día fue detenido tras chocar contra una casa manejando en estado de ebriedad. En el siniestro no hubo personas lesionadas y Roa había quedado apercibido y en espera de citación para prestar declaración.

Posterior a ello, entregó una sentida declaración en su cuenta de Facebook “renunciando” a su cargo. “No tengo autoridad moral para seguir en mi cargo”, señaló.

El suicidio del jefe comunal, de 74 años, fue confirmado por la fiscalía.

Roa, de profesión profesor de educación básica, era casado y tenía con dos hijos. Según el sitio de la Municipalidad de Florida, su trabajo estuvo orientado a “colaborar con múltiples instituciones de la comuna: juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, clubes deportivos, talleres, comités, entre otras”.

Sentido mensaje

En su mensaje en la red social, publicado durante la noche del domingo, Roa señaló: “Cometí un tremendo error, infringí la ley y como autoridad comunal debo pagar, y dar cuenta de ello”.

El alcalde afirmó que tras el choque no huyó del lugar y esperó a la autoridad. “Esa noche estaba feliz porque parte de mi entorno familiar cercano había sufrido un accidente automovilístico del cual resultaron todos ilesos, se perdió sólo lo material, pero ellos en casa y bien. Fui a la actividad solidaria del sábado, ver a la gente feliz y agradecida de un grato momento. Estuve con la gente, compartí, me fotografié con varias personas. Me regresé a mi casa, dejé el vehículo municipal, tomé mi auto personal y salí a compartir con varios amigos y amigas”.

“Hace un tiempo comenzó un deterioro progresivo de mi salud, perdí mucho peso, y no estaba bien ni física ni psicológicamente, poco a poco eso me fue afectando mucho, en especial las deslealtades y traiciones de mi personal de confianza, Coronado, Gallardo, Herrera, y muchos más, y que me fue minando en muchos aspectos”, agregó.

“Seré consecuente como lo fui siempre en mi vida y pagaré el delito cometido. Entregué 28 años de mi vida a la educación en Florida , dentro de ese periodo 8 años como concejal y 11 años como alcalde. El tiempo, la historia se encargarán de evaluar mi gestión, la cual se tornó cada vez más difícil en especial por concejales que se estaban encargando de entrabar mi desempeño con prácticas matonescas y coordinadas para ponerme a la gente en mi contra, todo liderado por Parra y compañía”, apuntó.

“Gracias a autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales que ayudaron en mi gestión. Dios y la Virgen del Rosario cuiden a nuestra linda comuna de Florida”, se despidió.