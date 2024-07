Daniela Olate: crónica del crimen que estremece a la sureña comuna de Florida.

“Un caballero me lleva”.

El martes 16 de julio, Daniela Antonia Olate Venegas (23) salió de su casa antes del mediodía, en Concepción, para ir a Florida, en la Región del Biobío. Su intención de recorrer los cerca de 50 kilómetros que unen a ambas comunas era ir a dejarle remedios a su abuela. El camino era conocido para ella y a eso del mediodía emprendió el rumbo de regreso a su comuna. La escasa locomoción colectiva que une ambas comunas, especialmente porque era un feriado religioso, hizo que la joven se mantuviera algún tiempo esperando en un paradero de micros ubicado en el sector de El Álamo.

De un momento a otro, un vehículo rojo, marca Toyota, modelo Corolla, que iba en dirección contraria, hizo una maniobra para devolverse y se posicionó cerca de la joven. El conductor, un desconocido, se ofreció llevarla. Era de día y la joven accedió al ofrecimiento.

Daniela se comunicó vía WhatsApp con su hermana menor, avisando que iba de regreso y que estaba siendo llevada por un hombre. El mensaje que abre este artículo es uno de las últimas comunicaciones que Daniela tuvo con su hermana, que respondió: “Oki, avísame cualquier cosa”. Dichos mensajes, que son parte de las pruebas de la Fiscalía, tenían por ubicación la Media Luna Club de Rodeo Florida, en la Ruta N-48-O.

Los mensajes fueron registrados a las 12.16. Luego, 32 minutos después, la familia intentó comunicarse de nuevo: “¿Cómo vienes? ¿Bien? Mándame tu ubicación en tiempo real”. Pero esta vez ya no hubo respuesta.

Al no tener respuesta, la familia comenzó una búsqueda, publicando imágenes en redes sociales con detalles de ella para dar con su paradero. La joven, de 1.50 de estatura, vestía un chaleco rojo, jeans claros, una bufanda café y zapatillas rosadas. Casi 24 horas después un lugareño encontró el cuerpo de una mujer en un sitio de bosques, cercano a un camino forestal, en Lo Carrasco. El sujeto dio aviso a las autoridades, por lo cual llegó la Policía de Investigaciones.

El subprefecto Mauro Gutiérrez, jefe de la Brigada de Homicidios de Concepción, confirmó horas más tarde que se trataba de Daniela Olate. “Durante las primeras indagatorias que se realizan, se establece a través de un peritaje en huellas con el Laboratorio de Criminalística regional de Concepción que el cadáver corresponde a Daniela Olate Venegas, de 23 años, la joven desaparecida”. Asimismo, el detective informó que el cuerpo presentaba lesiones atribuibles a terceras personas. El atacante habría dado muerte a la joven con un cuchillo propinándole cortes y heridas penetrantes.

Los reconocimientos del imputado

A partir del 18 de julio, el Ministerio Público ordenó una serie de diligencias al OS-9 y Labocar de Carabineros. Una de ellas fue periciar las distintas cámaras de seguridad de la ruta para identificar el vehículo utilizado en el crimen. Fue así como se logró posicionar en el sector al Toyota rojo y a su dueño: José Eduardo Morales, chileno, con dos hijos y de 37 años.

Personal de Carabineros llegó hasta el domicilio del sujeto durante la madrugada del domingo y procedió a su detención. Al momento de la aprehensión, el sujeto renunció a su derecho a guardar silencio y entregó algunos antecedentes. “En el marco de esa declaración dio algunos antecedentes que se condicen con aquellos que nosotros ya habíamos determinado y que lo vinculan a él, al vehículo, al tiempo y a la ejecución de la conducta que le atribuimos”, dijo la fiscal del Biobío, Carla Hernández.

En ese sentido, la persecutora añadió algunos detalles: “No quiero hablar de confeso, no me gusta esa expresión, ni siquiera utilizada policialmente. Lo que sí puedo decir es que accedió a prestar declaración. Sabemos que la víctima falleció por heridas cortantes, penetrantes, homicidas. Por lo tanto, el imputado dice ‘sí, efectivamente, yo tenía un arma y efectivamente con esa arma le cause lesiones’. Es un antecedente que se condice con lo que el Servicio Médico Legal ya tiene determinado. El imputado dice ‘sí, ese el vehículo que yo uso hace tres años’. Se condice con las imágenes de la cámara y con el vehículo que conducía el día que fue controlado y después detenido”.

“Los hechos nos dicen que él (imputado) transitó de Concepción a Florida solo en su vehículo a una hora que resulta más o menos coincidente con la hora en que la víctima estaba en el paradero, esperando locomoción en el sentido contrario”, comentó la fiscal.

La fiscal Hernández señaló que Morales destruyó el teléfono de la joven. Sin embargo, los investigadores pudieron rescatar la tarjeta SIM, desde donde se extrajeron los últimos mensajes de Daniela y su familia. “Eso permitió georreferenciar el circuito que geográficamente hizo el sujeto por caminos interiores durante el tiempo inmediatamente posterior a la desaparición de Daniela”.

Las diligencias pendientes

El domingo la Fiscalía solicitó ampliar el plazo de detención a fin de realizar algunas pericias pendientes. Una de ellas dice relación con un informe del Servicio Médico Legal (SML) para establecer si el sujeto abusó sexualmente de la joven. Dicha hipótesis se sostiene en que el cuerpo de la joven fue encontrado sin ropa entre los bosques del sector de Lo Carrasco.

Así las cosas, el imputado será formalizado este miércoles a las 8.30. De momento, la Fiscalía imputará el delito de femicidio no íntimo. El sujeto será defendido por el abogado penal público Eduardo Cruz. Este último solicitó que la audiencia fuera telemática, pero hasta el cierre de esta edición el Tribunal aún no entregaba respuesta.

Florida, 21 ede julio de 2024. En el cementerio de Copiulemu se realiza el funeral de Daniela Olate, desaparecida el 16 julio y cuyo cuerpo fue encontrado hace unos dias en un sitio eriazo, mientras en el Juzgado de Garantía se ha programado el control de detencion del presunto autor confeso del crimen. Carlos Acuna/Aton Chile

La joven, una activa miembro de la iglesia evangélica Asamblea de Dios de San Ramón, en Temuco, fue despedida el domingo en un multitudinario funeral en el cementerio de Copiulemu, en Florida. En dicha iglesia Daniela ejercía como maestra de escuela dominical y secretaria.

María Belén Olate, hermana de la fallecida, señaló el sábado que “el error de mi hermana fue confiar en una persona que creyó que tenía buenas intenciones”. “Este (el imputado) no es un enfermo demente, es un chacal”, sentenció Luis Olate, el padre de Daniela, quien clama por justicia.