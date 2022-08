Apruebo y Rechazo inician la recta final de sus campañas a dos semanas del plebiscito

Multitudinarias actividades congregaron este sábado a miles de personas en diversos puntos de Santiago y también en regiones, en apoyo a las opciones Apruebo y Rechazo, a solo diez días de finalice el plazo legal para el término de las campañas, siendo estas únicas dos opciones las que estarán plasmadas en la papeleta el próximo domingo 4 de septiembre, cuando se lleve a cabo el plebiscito constitucional.

Desde muy temprano los comandos se trasladaron hasta las comunas de La Pintana y Puente Alto, desde donde se organizaron actos informativos respecto a cada preferencia, y ya durante la tarde se organizaron eventos que contaron con presentaciones artísticas y musicales que se extendieron hasta la noche.

En la plaza de armas de La Pintana se realizó el tradicional “Apruebazo”, en el que participaron artistas como Fabrizio Copano, Bronkoyote, Quilapayún, entre otros conjuntos nacionales, evento que fue parte de una nutrida agenda de actividades, y en el cual asistieron también los parlamentarios Vlado Mirosevic, Karol Cariola, Daniela Serrano y Ana María Gazmuri, además de la alcaldesa Claudia Pizarro.

En ese contexto, la diputada Kariola manifestó que “son muchas las señales que hoy nos dan cuenta de que la calle habla mejor que las encuestas. Las encuestas hay que mirarlas siempre con la distancia suficiente, pero también estableciendo lo que nosotros vemos día a día (…) No tenemos ninguna duda de que este 4 de septiembre la opción del Apruebo será la mayoritaria y el pueblo de Chile tendrá la oportunidad de vivir una nueva realidad, porque eso es lo que ofrece el Apruebo”.

En tanto, el diputado Mirosevic recalcó que “si la gente vota Rechazo, le está entregando el veto a la derecha, sobre la posibilidad o no de tener una nueva Constitución y un nuevo proceso. Sabemos que muchos de los que están detrás del Rechazo no quieren un nuevo proceso (…) El camino del Apruebo, en cambio, es un camino seguro de los cambios ahora, de no seguir esperando, porque no estamos en una buena situación como país”.

Al mismo tiempo, durante la mañana miles de personas se desplegaron en una marcha de comités de vivienda por el Apruebo, la cual recorrió varios kilómetros en la Alameda. En paralelo, se realizó un puerta a puerta que se extendió –según los organizadores- “en todo Chile”.

Ya durante la tarde, se efectuó el “Apruebazo por los derechos humanos”, acto que tuvo lugar en el frontis del Estadio Nacional, y que contó con la presencia de Nano Stern, Sol y Lluvia, entre otros artistas, donde la consigna que primó convencidos que aprobar una nueva Constitución es adquirir un compromiso irrestricto y avanzar en defensa de los Derechos Humanos para todas y todos los chilenos.

La campaña que aboga por aprobar la propuesta constitucional se trasladará este domingo hasta la comuna de Lo Espejo, donde los comandos “Movimientos Social por el Apruebo” y “Aprueba x Chile” realizarán una caravana por las calles de la comuna, donde se anunciará lo que será el “Súper Lunes” para la próxima semana, que tendrá a rostros sociales y políticos en todas las estaciones de metro de Santiago volanteando por el Apruebo desde las 7:30 horas, mientras que en las regiones se entregará información en los paraderos de locomoción colectiva de las principales ciudades del país

El Rechazo llegó a Puente Alto

En la otra vereda, el comando del Rechazo cifró en “más de dos mil” los adherentes que llegaron hasta las dependencias de Geopark, en la comuna de Puente Alto, lugar donde se efectuó un encuentro de mujeres con el que dieron por iniciada la recta final de la referida campaña.

En el lugar, las constituyentes de Chile Vamos como Bárbara Rebolledo, Carol Bown, Ruth Hurtado, Patricia Labra y Geoconda Navarrete, en compañía del alcalde de la comuna, German Codina y diversas figuras políticas, lideraron el encuentro donde manifestaron nuevamente los problemas que trae el texto de la propuesta constitucional.

“Hay que trabajar con mucha fuerza, llevando la verdad a las distintas comunidades. Respecto a lo que viene después, hay que asegurarle a la ciudadanía que se necesita un proceso participativo, no cortado entre 4 paredes, pero un proceso serio, donde no se le mienta a la gente y fundamentalmente donde se represente la diversidad de nuestro país”, aseguró el jefe comunal.

Por su parte, la exconvencional Carol Bown indicó que “es súper emocionante ver a tantas mujeres cantando el himno nacional y apoyando una campaña ciudadana por el rechazo con mucho entusiasmo. Muchas estuvimos reunidas por distintas razones, pero la principal es porque no nos gusta a propuesta de convención y es porque la propuesta las ha desilusionado, porque en ella no se están solucionando los temas de fondo que les preocupan como la salud, delincuencia, narcotráfico, inmigración ilegal, sino que lo único que han encontrado como respuesta fue una convención de políticos peleadores entre ellos con más cargos y no solución de los problemas de la gente”.

A dichos comentarios se sumó Rebolledo, quien señaló “estamos acá reunidas en una mañana que es difícil, porque todas tenemos responsabilidades con nuestros hijos, pero las ganas de defender a nuestro país, de apoyar el rechazo y las esperanzas de que tengamos una mejor constitución a partir del 5 de septiembre son las razones por las que estamos acá reunidas todas”.

La actividad contó con la animación de Cristián de la Fuente y con la presencia de figuras políticas como Camila Merino, Karla Rubilar, Gloria Hutt, Isabel Plá y Luz Poblete.