“Aquí nací, aquí voy a morir y los que vengan, que vengan a rostro descubierto”: el relato de Carmen Phillips tras ataque incendiario a su casa

Un ataque incendiario al interior del fundo Calatayud, ubicado en Perquenco, Región de La Araucanía, se reportó pasadas las 03.00 horas de la madrugada de este jueves.

El ataque fue perpetrado por un grupo de desconocidos, quienes ingresaron a un predio perteneciente a la exconsejera regional, Carmen Phillips, a rostro cubierto portando armas de fuego, con las cuales amenazaron y pusieron en la cabeza a la propietaria junto a una asesora del hogar, exigiéndole joyas, dinero y armas.

Luego, procedieron a rociar con líquido acelerante la casa patronal, unas bodegas y vehículos, los que resultaron completamente destruidos por la acción del fuego.

Tras el ataque, la exconsejera regional entregó su relato de lo sucedido. “Me apuntaron a la cabeza, me pusieron el arma, me amenazaron, me amedrentaron”, comenzó diciendo.

“Yo voy a seguir aquí. No les voy a dar en el gusto en retirarme de esta región. Aquí nací, aquí voy a morir y los que vengan, que vengan a rostro descubierto, que no vengan detrás de una mascarilla a hacer el mal y a desterrar a la gente que trabajamos”, complementó.

El fiscal de turno de Primeras Diligencia, tras el ataque, ordenó que efectivos de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la Policía de Investigaciones (PDI) de Temuco se trasladaran hasta la zona y durante la jornada desarrollen las pericias propias de la especialidad, destinadas a capturar a los autores de este atentado que ocurrió en plena vigencia del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia.