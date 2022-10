Detienen a presunto autor de asesinato de carabinero en San Antonio: sujeto se desmayó al interior de unidad de la PDI

El presunto autor del asesinato del sargento Carlos Retamal fue detenido en las últimas horas.

El sujeto, identificado como Jeremy Antonio Rodríguez Carvallo, chileno y de 24 años, llegó anoche hasta la Brigada de Homicidios de Policía de Investigaciones, en San Antonio, luego de que fuera citado en el marco de la indagatoria que la policía lleva por el caso. Luego de que los funcionarios dieran cuenta de la presencia del sujeto al fiscal, la detención se concretó a eso de las 1.30.

Pasadas las 10.00, el subprefecto de la PDI Ricardo Castillo señaló que el sujeto fue posicionado en el lugar de los hechos. En el cuartel de la PDI, no prestó declaración. “Hay versión de testigos presenciales que lo sitúan en el lugar”.

El fiscal jefe de San Antonio Osvaldo Ossandón informó que “la Brigada de Homicidios de San Antonio llegó hasta el sujeto en base al seguimiento y testimonios de diversos participantes, encontrándose antecedentes suficientes respecto de este, que permitieron que el fiscal jefe de San Antonio solicitara una orden de detención a la magistrada de turno, procediéndose a su detención”.

Por su parte, la defensora penal pública Carla Pérez dijo que el sujeto sufrió una descompensación en el cuartel de la PDI y debió ser atendido por personal médico. “Yo llegué al cuartel de la Policía de Investigaciones a la 1.29. Los funcionarios me facilitaron una sala de entrevistas, que es lo que corresponde. Cuando estábamos entrevistándonos, don Jeremy se desmayó, se descompensó y comenzó a convulsionar. Tanto así que tuvo que llegar el Sapu para compensarlo”. Pérez dijo que el hombre no tiene problemas de salud previos. “Ese es el motivo por el cual no prestó declaración”, agregó. La abogada subrayó que el sujeto “no está confeso”, dijo en conversación con Canal 13.

Rodríguez Carvallo, residente en Melipilla, cuenta con varios antecedentes policiales. De acuerdo a la información policial, cuenta con hurto agravado en Melipilla en 2019, posesión, tenencia o porte ilegal de munición en San Antonio en 2019, infringir normas sanitarias en El Monte en 2020, lesiones leves en 2020 y otra detención en Melipilla en 2021. Además, en medio de carreras de auto, tenía la licencia de conducir suspendida.

En tanto, la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González Cortés, informó que el gobierno presentó una querella por este caso. “Esperamos que podamos contar con el máximo de la pena”.

Tras ser formalizado por los delitos de participar en carreras clandestinas con resultado de muerte, receptación de vehículo motorizado, homicidio de Carabinero en servicio y no dar cuenta a la autoridad y prestar auxilio a la víctima, el sujeto quedó en prisión preventiva. Se fijaron 120 días de investigación.

El domingo, el sargento Retamal fue agredido con un fierro en la cabeza mientras fiscalizaba una carrera clandestina de autos en San Antonio. Según se informó fue agredido con una gata hidráulica. Murió dos días después tras permanecer internado en estado crítico.

En tanto, ayer, en la Parroquia San Ramón, Carabineros realizó un último adiós al uniformado, que falleció a los 40 años. En ese lugar, el general director de la policía uniformada Ricardo Yáñez pidió otorgar un mayor respaldo a la policía. “Me ha correspondido tener que despedir a seis de los nuestros y creo que es un momento de un punto de inflexión en que todos y cada uno de los intervinientes en el sistema penal hagamos un esfuerzo mayor para que los responsables de quienes agreden a quienes tienen que defender a la ciudadanía estén en la cárcel y no al revés”.

El mártir 1.229 de Carabineros desde los 15 años también era bombero de la segunda compañía de la ciudad de Melipilla. Ayer fue trasladado hasta Melipilla, donde será el funeral durante esta jornada.