Monsalve dice que Chile tendrá que evaluar acciones diplomáticas con Venezuela si no colaboran con detención de autores del crimen de Ojeda

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió este viernes a los nuevos antecedentes que surgieron en el caso del exteniente venezolano Ronald Ojeda, quien fue secuestrado en febrero pasado desde su departamento por cinco sujetos disfrazados de efectivos de la PDI. Tras nueve días de búsqueda, la PDI identificó el lugar donde estaba enterrado el cuerpo de Ojeda, un campamento en la comuna de Maipú.

Durante la mañana de esta jornada, el fiscal Héctor Barros, jefe del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía refirmó la tesis que planteó anoche en un reportaje de Chilevisión, acerca de que el crimen del exteniente tuvo una motivación política y que éste habría sido gestado desde Venezuela.

Barros además anunció que se hizo un “requerimiento de asistencia penal internacional a Venezuela, a efecto que “nos puedan ayudar con la detención de los dos ciudadanos venezolanos que están en Venezuela”.

Es bajo ese marco que el subsecretario del Interior señaló a 24 Horas que “lo que el gobierno va a hacer es respaldar la acción de la justicia”, ante la asistencia penal internacional que está pidiendo el Estado.

En esa línea, fue consultado sobre qué pasaría si Venezuela no colabora con la detención de los autores del crimen. Ante eso, respondió: “Veremos cuál es la reacción del gobierno venezolano, pero al gobierno lo que le corresponde es respaldar la acción de la justicia para que no haya impunidad”.

“Chile tendrá que exigir la colaboración de Venezuela para que las personas sean detenidas, y si eso no ocurre, habrá que evaluar las acciones diplomáticas del gobierno chileno”.

Además, “habrá que alzar la voz en los foros internacionales porque lo que no puede haber es impunidad. Si el gobierno venezolano no responde o no colabora, Chile tendrá que evaluar las medidas a tomar. Y allí el jefe de Estado, que es el Presidente de la República y el canciller, tendrán que evaluarlas”.