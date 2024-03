Las explicaciones de Cordero tras el revuelo por sus dichos sobre la continuidad del general Yáñez

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, causó revuelo por las afirmaciones que hizo en CNN Chile este domingo respecto a la situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, ad portas de la formalización que enfrentará el jefe policial el 7 de mayo.

“Yo esperaría que el general director evaluara su renuncia antes de ser formalizado”, dijo el secretario de Estado en el programa Tolerancia Cero.

En una entrevista matinal este lunes con Tele 13 Radio, el ministro se manifestó sorprendido por las repercusiones que tuvieron sus dichos.

“Me extraña, yo lo había dicho antes en algunas entrevistas: las instituciones son más importantes que las personas, es algo que yo ya había señalado y que es resorte del general Yáñez evaluar eso, en el fondo. A mí me parece que ese es el contexto en el que estamos. Pero no es algo distinto a lo que he dicho antes”, aseguró.

Consultado si es que su opinión constituía un “recado” de La Moneda al general director de la policía uniformada, Cordero lo descartó y explicó que hizo ese planteamiento en relación a un diálogo sobre lo ocurrido con Sergio Muñoz el renunciado director de la Policía de Investigaciones (PDI) que se vio forzado a dejar la institución ante la formalización que debe enfrentar este martes, una querella del Consejo de Defensa del Estado en su contra y acusaciones de haber revelado al abogado Luis Hermosilla información reservada sobre una serie de investigaciones.

“Aunque objetivamente los hechos son distintos, hay una institución procesal que es muy relevante. El gobierno se refirió a esto el día viernes, cuando dijo que la formalización era el punto de inflexión. Y a mí me parece que en general quienes estamos en situaciones directivas en el Estado, nuestra primera obligación, además de desempeñar bien nuestros cargos, es cuidar nuestras instituciones, en el fondo. Porque las instituciones son más importantes que las personas, y especialmente en contextos como el que estamos hoy día en materia de seguridad”, expuso el titular de Justicia.

La autoridad de gobierno acotó, que en los casos de Yáñez y Muñoz, es evidente que hay “antecedentes objetivamente distintos”, desde el punto de vista del tipo de delito que se investiga.

“Pero lo relevante es otro tipo de cuestión. Lo relevante son los impactos que tienen estas investigaciones en el desempeño habitual”, precisó.

“No tiene que ver con afectar la presunción de inocencia”

En esa línea, señaló que esta postura era extrapolable a las investigaciones que se realizan en los casos de convenios con fundaciones respecto de personeros con una posición directiva en el Estado.

“No tiene que ver con afectar la presunción de inocencia, tiene simplemente que ver con la continuidad institucional. Y por cierto, a los que le corresponde evaluar eso, son a las autoridades pertinentes. Hay algo de esa reflexión que en eso consiste la evaluación de las posiciones en las que se encuentran”, sostuvo.

Cordero dijo que esta postura apunta a quienes ejercen cargos de autoridad en “especialmente en aquellas instituciones que son tradicionales del Estado”.

“Cuidar las instituciones es también hacer la evaluación del rol que uno tiene en ellas. Carabineros es una gran institución, la Policía de Investigaciones es una gran institución. Sobrepasan con mucho a quienes las dirigen. Hay un cuerpo generales, que yo creo que es lo que le da garantía de continuidad institucional. Yo creo que, sobre todo en los tiempos que vivimos, vale para este caso como para cualquier otro: la personalización del poder es una mala cosa”, recalcó.

“A mí me parece que es legítima esa reflexión y probablemente la que él ha realizado con su equipo directo”, agregó el ministro.