Directora jurídica de La Reina formalizada por el caso de Cathy Barriga presenta su renuncia

En medio de las presiones que días atrás comenzaron a realizar varios concejales al alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, la directora jurídica del municipio e imputada por el caso Cathy Barriga, Andrea Díaz Troncoso, presentó su renuncia al cargo.

Díaz fue formalizada por fraude al Fisco reiterado y falsificación de instrumento público, quedando con la medida cautelar de arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno.

La dimisión fue presentada este viernes en una carta dirigida al alcalde Palacios, donde Andrea Díaz primero que todo le agradece los más de cuatro años que le permitieron “ser parte de este hermoso proyecto de La Reina y poder conocer y vivir, día a día, esta valiosa comuna que, como usted dice, tiene alma de barrio”.

Luego, la abogada sostiene que después de que la Corte de Apelaciones se expresó favorablemente “ante los que hechos que se imputan”, dice tener la certeza que su prioridad “debe ser mi defensa jurídica”. “Porque si de algo estoy segura es de mi completa inocencia y centraré todos mis esfuerzos en demostrarlo”.

Y añade: “Además de reafirmar mi inocencia, deseo recalcar que mi trabajo en la municipalidad ha sido intachable y siempre -tal como usted lo exige a cada uno de los funcionarios- mis labores han estado apegadas a la norma, velando siempre por la probidad y transparencia”.

Andrea Díaz dice lamentar que en medio de un año electoral, “se genere un aprovechamiento político para cuestionar su gestión. Con acusaciones absolutamente infundadas y, por sobre todo, injustas. Acusaciones que me han perjudicado a mí y a mi familia”.

La abogada cierra la carta señalando que con el objetivo de centrarse en su defensa judicial, “a contar del 5 de febrero de 2024 haré uso de mis feriados legales y posteriormente renuncio a mi cargo como directora jurídica de la municipalidad de La Reina.

Respaldo de Palacios

El mismo día que el juez del 9° Juzgado de Garantía de Santiago decretó el arresto domiciliario para Barriga y Díaz, entre otros imputados, al menos cuatro concejales del municipio reinino levantaron la en torno a la continuidad de quien fuera parte del círculo de hierro de la exalcaldesa de Maipú y que quedó con la medida cautelar de arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno: Fernando Encina (CS), Cecilia González (DC), Cristián del Canto (PS) y Fresia Pérez (Ind.)

Pese a los emplazamientos de los concejales, Palacios en privado había defendido la permanencia de Díaz, pese a que no ha querido referirse al tema, excepto cuando fue señalado por el concejal Encina en el Concejo Municipal de mediados de enero. Ahí, el alcalde gremialista aseguró que va a “esperar a tener la certeza de que hay algún nivel de culpabilidad de ella o no. Hasta que en eso no haya claridad, no veo ningún inconveniente para que siga en su función”.

Pero Andrea Díaz tomó una decisión y se la comunicó este viernes al alcalde.