Discoteque Blondie, embajadas y acceso a la PDI: las novedades que marcarán el Día de los Patrimonios

“Este día del Patrimonio haremos un recorrido por las instalaciones nunca antes visto, que destacará la evolución de Blondie desde su origen en el antiguo Teatro Alessandri hasta su formación como referente cultural”.

Como enclave de la vida nocturna en Santiago durante treinta años, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio decidió incluir en esta nueva versión del Día de los Patrimonios 2024 a la discoteque Blondie, ubicada en el antiguo Teatro Alessandri, en Av. Libertador Bernardo O’Higgins 287. La actividad no solo permitirá el acceso al público para conocer la infraestructura, sino que también contará con exposiciones, recorridos guiados y actividades interactivas para asistir este domingo 26 de mayo.

La apertura de la discoteque es parte de las más de tres mil actividades que Culturas ha preparado para el aniversario 25 de la fiesta ciudadana. “En estas bodas de plata invitamos a las comunidades a lo largo de Chile a compartir sus historias para recordar, pero también para imaginar en conjunto cómo será el futuro de esta política pública que ha permitido que millones de personas se conozcan sus patrimonios”, comentó a La Tercera la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez.

Solo en la Región Metropolitana (RM) hay más de 300 actividades gratuitas para visitar durante este fin de semana. Incluso algunas estrenan su apertura al público este año como la base de operaciones y mantenimiento de LATAM Airlines, en Pudahuel, es una de ellas.

Día de los Patrimonios 2023

La empresa busca que durante el sábado y domingo los visitantes puedan recorrer el área de operaciones y mantenimiento en una visita guiada por funcionarios, además de conocer cómo funciona la empresa fundada en 1929 en Chile y los factores que la han llevado a ser una de las aerolíneas más importantes de Latinoamérica.

La edición 2024 incluye accesos liberados a museos, representaciones actuadas, visitas guiadas en monumentos históricos y más. A la fecha, las cinco regiones con más actividades para estas dos jornadas son Metropolitana, con 796; Valparaíso, con 327; O’Higgins tendrá 169; Biobío, con 164, y Coquimbo, con 138.

¿Por qué una discoteque y una aerolínea privada son consideradas patrimonio? Desde la Subsecretaría de Patrimonios explican que cualquier persona natural, organización o institución que quiera realizar una ruta o actividad cultural para el Día de los Patrimonios puede hacerlo. Es decir, no debe ser una institución o lugar de patrimonio cultural como tal. Los únicos requisitos para participar son que debe ser una actividad gratuita, pudiendo tener o no inscripción previa para el público; con un horario y/o jornada definida y señalada por el organizador. Además, las iniciativas presentadas no pueden discriminar por género, nacionalidad, religión, origen, entre otros, ni tampoco incitar a la violencia.

El criterio para la definición de los espacios patrimoniales ha tenido sus externalidades. El año pasado la jornada se vio marcada por críticas a la decisión de nominar como patrimonio al Museo del Estallido Social, exposición que abrió en calle Dardignac, en pleno barrio Bellavista de Providencia.

Patrimonio en la RM

El órgano encargado de fiscalizar al Estado y el correcto uso del patrimonio estatal, la Contraloría General de la República (CGR) también abrirá sus puertas. El domingo, la CGR permitirá el acceso a su nuevo museo institucional. Se trata de un espacio de 120 metros cuadrados, ubicado en el primer piso de Teatinos 56. La visita se realizará gracias a la gestión de un grupo de funcionarios del Departamento de Infraestructura y Mantención de la CGR que trabajó en rescatar la arquitectura original del espacio con sus lámparas, molduras y parquet. Además, se clasificaron más de 200 objetos, documentos y mobiliario de la época.

Para el domingo, la Policía de Investigaciones (PDI) abrirá su edificio tras dos décadas cerrado a la comunidad. Ese día se realizarán visitas guiadas para grupos de 10 personas. El recorrido, de aproximadamente 20 minutos, permitirá conocer parte de la historia de la PDI y del edificio construido a inicios de los años 30 bajo la corriente arquitectónica del art déco. Hasta el cierre de esta edición, está en evaluación la asistencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá, a esta actividad.

Por tercer año, también se abrirá el edificio que alberga a Televisión Nacional de Chile, en Bellavista 0990, Providencia. Se trata de uno de los lugares más visitados por el público. Sumado a otros lugares históricos que habitualmente están cerrados al público, como la Biblioteca del Congreso Nacional, el Banco Central, la Casa Velasco, el Palacio Subercaseaux.

En regiones, por ejemplo, el Día de los Patrimonios no solo busca que el público acceda a edificios o sedes históricas, sino que también busca dar una experiencia vivencial de momentos históricos de Chile. Este sábado, en la catedral de Chillán se realizará una experiencia inmersiva del terremoto de 1939 en tecnología 3D, donde a través de un smarthphone o tablet se podrán escanear códigos y láminas para vivir la experiencia.

“En 2023, más de dos millones de personas participaron del Día de los Patrimonios, y al recorrer las calles durante ese fin de semana, se sentía un espíritu festivo, de comunidad. Actividades como esta, o la exitosa experiencia de los Trenes Culturales durante el verano, son el reflejo del interés de la ciudadanía por tener una participación activa, y por conocer la riqueza patrimonial y cultural de nuestro país”, mencionó la subsecretaria.

Como de costumbre, el Palacio de La Moneda también estará disponible al público al igual que la Residencia Presidencial Cerro Castillo.

“En el caso de La Moneda, habrá actividades tanto en su interior como en la explanada de la Plaza de la Constitución, donde estará, por ejemplo, el tradicional Ford Galaxie; la maqueta de “La Moneda chiquitita”, intervención en la que se invita a niñas, niños y adolescentes a imaginar y pensar el futuro de Chile; además de presentaciones del Orfeón Nacional y del Grupo de Adiestramiento Canino de Carabineros de Chile. Paralelamente, en la Residencia Presidencial Cerro Castillo, se realizarán actividades en conjunto con el MIM; se dispondrá de un escenario con presentaciones artísticas, y una feria de emprendedores de Sercotec”, comentaron desde Presidencia.

Por el momento, la participación del Presidente Gabriel Boric en alguna de las actividades no está confirmada.

Embajadas presentes y casas de estudio

Cuatro embajadas extranjeras en Chile también tendrán actividades para la comunidad durante el fin de semana: Gran Bretaña, Finlandia, Argentina e Indonesia. Gran parte de ellas, incluso, han adelantado por redes sociales parte de sus eventos.

Día de los Patrimonios 2023

“Contaremos con un recorrido gratuito con muestras de arte, diseño, gastronomía, deporte, y por supuesto la sauna finlandesa que forma parte de la lista del patrimonio cultural inmaterial de la Unesco”, viralizó por Instagram la embajada de Finlandia.

Indonesia, por su lado, busca mostrar al público ensambles instrumentales originarios de la nación, como el Gamelán: “Además, Indonesia tiene más de 3.000 formas de danzas originales, que van desde Tari Saman de Aceh, hasta Tari Sajojo de Papúa. ¡Marca la fecha de tu calendario y sé parte!”, mencionaron.

A la lista se suma la participación de 29 casas de estudio de educación superior, entre centros de formación técnica y universidades que abrirán sus espacios para recorridos patrimoniales o celebración de charlas y actividades artísticas, como la Universidad de Chile, Universidad Católica, Inacap, entre otros.