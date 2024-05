El testimonio del hombre que mató a un delincuente por robar en su casa de Villa Alemana

Este viernes 3 de mayo comenzó el juicio oral contra un hombre que es acusado por la fiscalía por homicidio simple luego de que diera muerte a un delincuente que entró a robar a su casa en Villa Alemana.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 1 de enero, entre las 03.30 y las 04.30 de la madrugada de 2022, en plena celebración de Año Nuevo. A esa hora, un sujeto, identificado como Benjamín Pizarro Aros, ingresó vía escalamiento a un domicilio ubicado en calle Balmaceda con la finalidad de robar.

El dueño de casa, Mario Soto Cordones, quien estaba durmiendo, se percató del robo tras ser alertado por su esposa y salió a enfrentarlo con su arma debidamente inscrita. Al toparse con él, en el patio de la casa, le disparó varias veces, dándole muerte. La fiscalía acusa a Soto Cordones por homicidio simple y rechaza la hipótesis de legítima defensa. De acuerdo a la acusación, le disparó cinco veces y el ladrón, quien fue impactado mientras huía, murió por traumatismo torácico abdominal por proyectiles balísticos. El Ministerio Público pide una pena de 15 años para el imputado.

En el caso, la pareja de la víctima, Luz Francisca Díaz Gallardo, quien tiene una hija con el sujeto, presentó una querella contra el imputado.

Al inicio de la audiencia, el fiscal Sergio Morales dijo que se trataba de un caso incómodo. “Es un caso que no son típicos de homicidios y, por cierto, genera cierta incomodidad para el Ministerio Público cuando decimos que una victima entra a robar a un domicilio. Todos o la mayoría hemos sufrido el robo de nuestras casas y de nuestras especies y, claramente, el enojo principal de las víctimas contra los imputados que agreden o sustraen especies de nuestra ocasiona un temor y una rabia que es normal y es aceptable”.

“La reacción, que es normal de defensa, se trastoca en una acción homicida. Don Mario tenía la posibilidad de desplegar una defensa, pero no una defensa como la que realiza ese día en la madrugada disparando con el señor en cinco oportunidades”, dijo el fiscal.

“Entendemos que no es legitima defensa porque había otras posibilidades para resguardar sus bienes. La persona que ingresa al domicilio solamente llevaba una especie en sus manos, no había constancia que estuviera saqueando o ingresado otro tipo de personas. No era necesario enfrentar a esta persona y no era necesario darle cinco disparos por la espalada”, agregó el fiscal.

Por su parte, el abogado defensor Cristian Canifrou, pidió la absolución de su representado. Hasta ahora, el imputado se encontraba con la medida de arraigo. Antes estuvo con arresto domiciliario total. Según dijo, hasta el momento de los hechos trabajaba en informática en una empresa en Santiago. Perdió el empleo tras las medidas cautelares.

Imagen del sujeto que ingresó a robar a una casa de Villa Alemana y que terminó fallecido tras ser baleado por el jefe de hogar.

El testimonio del dueño de casa

Mario Soto Cordones quiso entregar su testimonio en el estrado. Visiblemente nervioso, Soto recordó esa noche de Año Nuevo ante la atención de Rocío Oscariz Collarte, quien le pidió que entregara un relato pausado.

“Ese día 1 de enero de 2022, día de Año Nuevo, nos habíamos ido a acostar temprano con mi señora, mi hija, mis nietas y mi suegro. Al otro día iba a ir mi familia a compartir el día de Año Nuevo con nosotros. Estando dormido me despierto sobresaltado por mi señora, que me dice que había una persona dentro de la casa. Me levanto, voy a la caja de seguridad y saco la pistola”, comenzó diciendo.

Luego, señaló que abrió la puerta de la cocina y se topó de frente con el asaltante. Dijo que vio que el sujeto tenía “algo negro” en las manos. Después se enteró que eso “negro” era una botella de vino y un tablet que estaba robando.

“Se abalanza y hace el intento de agredirme. Levanta la mano y hace un ademán de agredirme, al retroceder estuve apunto de caerme. En ese momento no sé si percuto un disparo. Y después sale corriendo y sale corriendo a la parte de atrás de la casa”, prosiguió. Soto Cordones relató que el sujeto escaló dos veces su casa.

“En esa parte de atrás (de la casa) y en ese tiempo estaba oscuro y se escuchan unos gritos. Después supimos que eran dos cómplices que andaba con esta persona. Lo salgo persiguiendo y disparo. Sé que disparé, no sé cuántos tiros. Sé que disparé, no lo voy a negar. fui a decirle a mi señora que no saliera y que llamara a Carabineros altiro”, agregó.

“Después volví para ver si la persona estaba y estaba ahí todavía. Después llegó carabineros e hicieron todo el peritaje. No había nadie más en ese momento. Los Carabineros hicieron las llamadas correspondientes proque había unas personas en la esquina tirando piedras. Una mujer gritaba ‘sangre por sangre’, ‘te vamos a venir a matar’, ‘te vamos a quemar tu casa’”.

“Después le entregué el arma, el certificado y me preguntaron qué había pasado. Después llegó la Policía de Investigaciones”, expresó. Luego se enteraría que el sujeto también había robado un balón de gas y un Ipad de la hija.

Posterior a su testimonio, el hombre fue interrogado por la fiscalía, el querellante y la defensa. Por ejemplo, el abogado querellante Rodrigo Martínez Angulo preguntó: “¿Quería darle muerte al sujeto?”. La respuesta del dueño de casa fue concisa: “No”. Se estima que el juicio se extienda hasta el martes.