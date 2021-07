En 65 mesas de votación: este domingo se repiten las elecciones municipales en San Ramón

Durante la jornada de este domingo, la comuna de San Ramón deberá repetir las elecciones de alcalde y concejales, debido a que se detectaron irregularidades en los comicios realizados el pasado 15 y 16 de mayo.

Fue el Segundo Tribunal Electoral Metropolitano (TER) quien anuló los resultados -en los que fue reelegido Miguel Ángel Aguilera como edil- y determinó la repetición de los comicios en 65 mesas de votación. Tras ello, el pasado 14 de junio, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) ratificó la resolución y ofició al Presidente Sebastián Piñera para convocar a un nuevo proceso eleccionario en las mesas cuestionadas.

Entre los hechos que se cuestionaron del proceso están el que se habrían registrado urnas sin sellos y el uso masivo e irregular del voto asistido para personas que no califican para ello, siendo auxiliados al momento de sufragar por personas que habrían estado vinculadas al alcalde Aguilera.

Finalmente, la fecha para la repetición de este proceso se fijó para este domingo 11 y se produce a casi dos semanas de que asumieran las nuevas administraciones municipales en el resto del país.

Así, a las 8.00 horas de esta mañana, se dio inicio a la repetición de los comicios, donde 21.257 electores y electoras están habilitados para votar. Revisa a continuación cuáles son locales.

Liceo Municipal Purkuyén : Mesas 1V, 2V, 3V, 4V, 5V, 6V, 7V, 8V, 9V, 10V, 11V y 12V.

Escuela Sendero del Saber: Mesas 83V, 84V, 85V, 86V, 87V, 88V, 89V, 90V, 91V, 92V, 93V, 94V, 95V, 96V, 97V y 98V.

Liceo Municipalizado Araucanía: Mesas 1M, 2M, 3M, 4M, 5M, 6M, 7M, 8M, 9M, 10M, 11M, 12M, 13M y 14M.

Escuela Arturo Matte Larraín: Mesas 46M, 47M, 48M, 49M, 50M, 51M, 52M, 53M, 54M, 55M, 56M, 57M, 58M, 59M, 60M, 61M, 62M, 63M, 64M, 65M, y 66M.

Escuela Villa La Cultura: Mesas 104M y 107M.

Lenta constitución de mesas

El presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle, presenció el proceso de instalación de las mesas en los locales de votación. Junto al director nacional del organismo, Raúl García, advirtió que el proceso se está desarrollando lentamente y llamó a los electores y vocales de mesa a que concurrieran a sus locales.

“Es nuestra obligación legal organizar una elección y lo estamos haciendo lo mejor posible, pero necesitamos la concurrencia de los electores y vocales. Está flojo el proceso, tanto de los electores que lleguen a votar como los vocales que lleguen a constituir las mesas”, dijo Tagle, desde la Escuela Sendero del Saber, donde hasta las 9.00 horas sólo dos mesas se habían constituido.

En ese sentido, reiteró que “el llamado es a que vengan, que vean en la página del Servel si les corresponde ser vocal y dónde, y si son electores también”.

Consultado por la posibilidad de fusionar mesas si es que no lograban constituirse todas las mesas de votación, el presidente del Servel señaló que “no hay posibilidad de fusionar las mesas, el elector que llegue a votar y no esté (su mesa) constituida, la idea es que la constituya él”.

Según información del organismo, las mesas sólo pueden comenzar a funcionar cuando haya tres vocales. Si este mínimo no se cumple, a partir de las 9.00 horas, el delegado de la Junta Electoral deberá designar a los vocales que falten, prefiriendo a electores que se ofrezcan como voluntarios. Sin embargo, no podrán designar como vocales a personas que no sufraguen en dicho local de votación, así como tampoco -indican en el Servicio Electoral- a personas extranjeras, analfabetas y no videntes.

Cabe señalar, además, que para estos comicios se mantienen las medidas sanitarias de los procesos anteriores: uso obligatorio de mascarilla, mantener distancia física y llevar lápiz pasta azul.