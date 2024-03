“Esto ya se escapó de las manos”: alcaldesa clama por apoyo de autoridades por toma en Cerrillos, la más grande de la RM

Ha sido calificada como una “mini ciudad”. Se trata de la toma Nuevo Amanecer ubicada en la comuna de Cerrillos, la que según datos de la propia alcaldesa Lorena Facuse (Independiente) hoy tiene 14.000 habitantes.

La jefa comunal, en conversación con el matinal de Chilevisión, señaló que el asentamiento irregular comenzó a formarse en julio de 2020, en tiempos de pandemia. Ya para julio de 2021 vivían allí 10.000. Al interior se estarían cometiendo varias incivilidades, como el tráfico de drogas, prostitución, entre otras, según vecinos.

El lugar está emplazado en terrenos donde alguna vez estuvo el vertedero Lo Errazuriz y colinda con la Ruta 78. Ahí viven personas extranjeras de países como Venezuela, Haití, República Dominicana, Perú, Bolivia, entre otros. La alcaldesa dijo que el terreno pertenece a empresas como Copec y Goodyear. Los habitantes se conectan al cableado de luz de manera irregular, denunció Facuse. De acuerdo a registros de prensa, al interior hay casas de material sólido y de madera. Incluso tendrían locales comerciales, barberías y hasta una discoteca.

De hecho, vecinos de Maipú, comuna colindante a Cerrillos, denuncian que los domingos la música proveniente de la toma se escucha a alto volumen hasta avanzada la madrugada.

Ayer, la alcaldesa (s) de la comuna, Verónica Montecinos, denunció que al interior habría un “cementerio ilegal” al interior del lugar. “Si entran hay mucha gente que está ahí asesinada y enterrada. ¿Por qué nadie los busca? Porque seguramente son extranjeros indocumentados. Entonces, la gente muere, la entierran y ahí queda todo”, dijo en el matinal de Mega. De hecho, el lunes fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre envuelto en frazadas.

Hoy la alcaldesa titular fue consultada sobre esto y matizó las palabras de Montecinos. “Lamentablemente, no hay datos oficiales. Nosotros tenemos reuniones permanentes con autoridades, fiscalía, Carabineros, PDI, pero no tenemos información oficial. Estas son especulaciones de vecinos, por lo que se escucha y por lo que dicen las personas. Sí han encontrado algunos cuerpos según alguna investigación que tiene fiscalía. Es como un secreto a voces”.

Facuse dijo que en lo que va de año, en ese lugar cuatro personas han sido asesinadas. “Hace un mes acribillaron a tres personas que vivían en situación de calle”, afirmó.

“He vivido toda mi vida en la comuna, fui testigo de como se inicio esta toma antes de que yo fuera alcaldesa el minuto que he estado pidiendo reuniones y apoyo del gobierno porque la realidad de los campamentos que tiene fenómenos multidimensionales es muy difícil abordarla desde un municipio por la cantidad de recursos, porque no tenemos a cargo a las policías y lo que necesitamos es seguridad”, agregó.

“Estoy aburrida de las mesas de trabajo con el gobierno, de las mesas de trabajo con el Serviu, porque esto ya se escapó de las manos. Lo que genera para la comunidad y sobre todo a la población aledaña a esta toma que es la más gran de la Región Metropolitana. Ya no podemos seguir mirando hacia el lado y hacer oídos sordos”, agregó.

“Hago un emplazamiento al gobierno, si bien la delegada presidencial ha estado en la toma, la conoce in situ, distintas autoridades han venido, pero no pasa nada”, remató. La alcaldesa dijo que al interior también se trafica droga.

“Necesito emplazar al Estado, que necesitamos presencia policial, presencia de militares, de las Fuerzas Armadas. Porque no solamente es la inseguridad, acá podría ocurrir una catástrofe como la de Valparaíso. Porque no pueden entrar Bomberos, porque no tenemos cortafuegos, porque se dan todas las condiciones técnicas y físicas para que esto ocurra”, agregó.