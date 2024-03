Hoy inicia el Censo 2024: proceso contará con más de 24 mil encuestadores y nuevas medidas de seguridad

Cerca del mediodía se dio inicio al Censo de Población y Vivienda 2024. La actividad, realizada en San Miguel, contó con la presencia del director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Ricardo Vicuña, la alcaldesa de la comuna, Erika Martínez y la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez.

“Hoy es un día muy importante para el país, porque vamos a empezar a levantar información que es fundamental para las políticas públicas y para las decisiones del sector privado que vayan en beneficio de la calidad de vida de todos los habitantes del país, ya sea chilenos o residentes extranjeros”, manifestó el director nacional del INE,

Según informó la máxima autoridad del INE, 24 mil censistas están desplegados a lo largo del país, acompañados de coordinadores de grupo, encargados de la gestión en materia de tecnología y logística. En total, son cerca de 32 mil colaboradores.

En la Región Metropolitana -la más poblada del país- hay un equipo de 8 mil censistas, desplegados en 200 locales censales, correspondientes a centros de operación en los que los equipos coordinan y planifican la jornada. En todo el país, hay 697 locales censales.

09 de MARZO de 2024 / SAN MIGUEL El director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Ricardo Vicuña. FOTO: JESÚS MARTÍNEZ / AGENCIAUNO

“Vamos a hacer entrevistas en las puertas, los funcionarios portarán una indumentaria determinada, con credencial y su identidad podrá ser verificada. Vamos a tener una serie de medidas para brindar la máxima confianza a la población”, aseguró la autoridad del INE.

Asimismo, Vicuña instó a la población a informarse sobre el cuestionario de 50 preguntas del Censo 2024 disponible en el sitio web del INE. En la página web del Censo, además, se puede verificar en tiempo real en qué sectores de la comuna está desplegado el equipo de censistas.

09 de MARZO de 2024 / SAN MIGUEL El director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Ricardo Vicuña, junto a la delegada presidencial Constanza Martínez, y la alcaldesa de San Miguel, Erika Martínez, dan inicio oficial al Censo 2024. FOTO: JESÚS MARTÍNEZ / AGENCIAUNO

Medidas de seguridad para el Censo 2024

Las autoridades presentes en las instancia fueron consultadas sobre las medidas de seguridad que tendrá el proceso.

Al respecto, la delegada presidencial de la RM, Constanza Martínez, explicó que los censistas están debidamente identificados, que el proceso siempre debe ser realizado en la puerta del hogar y que en caso de que el dueño de la vivienda tenga dudas sobre la identidad del censista, puede llamar al Fono Censo 1525 para realizar las consultas necesarias.

Asimismo, detalló Martínez, se puede revisar en el sitio web del Censo 2024 las fechas en las que los censistas estarán en determinados sectores de las distintas comunas del país.

“El censo es muy importante para poder hacer buenas políticas de seguridad. Hoy día hay comunas que han triplicado o cuadriplicado la cantidad de habitantes, como el caso de Estación Central, pero que no sabemos a ciencia cierta cómo o dónde está viviendo la gente, ni qué servicios están siendo requeridos. Por ejemplo, para tomar una decisión sobre dónde y cómo se pone una comisaria, necesitamos tener estos datos. Por eso es tan importante el dato”, recalcó Martínez.

En cuanto a la población de la tercera edad y las dificultades que este grupo pueda tener con el acceso a la tecnología para identificar a los censistas, Martínez respondió que “ha habido un trabajo de pre-censo que ha sido muy importante, que han ido informando sobre todo a los y las dirigentes sociales, que también van a avisar a las comunidades”.

“Hay un trabajo de organización para que se sepa cuándo van a pasar los censistas, de que también Carabineros levante los puntos más críticos. Vamos a tener reuniones todas las semana para revisar qué cosas salieron bien o mal. A diferencia de otros censos, no es solo un día, es un proceso muy paulatino que se va consolidando y por eso vuelvo insistir, a mí me toca estar a cargo de la seguridad en un tema que se arrastra hace más de diez años. No hay soluciones mágicas a problemas difíciles”, cerró la delegada presidencial.