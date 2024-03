La compleja búsqueda del heredero del Presidente

22.05 horas del jueves. A esa hora el diputado de Convergencia Social Gonzalo Winter bajó de la tarima instalada en la sede que comparte su partido con Revolución Democrática. Lo hizo con aplausos, tras una intervención en favor de la fusión del Frente Amplio que duró siete minutos, en la que fue ovacionado en cinco ocasiones y que lo dejó como el personero más vitoreado de la jornada, por sobre figuras como la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

Esta fue una de las escenas que dejó el cierre de campaña del “Apruebo” por la unificación del FA. “¿Saben qué cosa no vio el cóndor? Fronteras. (...) Esa es una lección y uno de los principios que el cóndor nos entrega de nuestro partido, (...). Pero, al mismo tiempo, nos emplaza a no tener fronteras en nuestra lucha, a volar tan alto como podamos y a entender que hoy, como siempre, la historia es nuestra y debemos ir por ella”, fue la analogía con la que Winter cerró su discurso.

Este tipo de alocuciones son las que hoy lo tienen posicionado como una de las figuras con más peso dentro la coalición base del Presidente Gabriel Boric, quien este lunes cumplirá dos años desde el inicio de su gobierno y que ha visto cómo en su sector, a 617 días de las elecciones presidenciales de 2025, aún no se ha consolidado con claridad un heredero.

01.03 .2023 Santiago Entrevista al diputado Gonzalo Winter Foto: Juan Farias / La Tercera

Si bien a inicios de esta administración todos los caminos apuntaban a Giorgio Jackson, rostro de RD, su complicada salida lo llevó a una situación en la que hoy está fuera de la primera línea. Él, de hecho, era la primera opción del FA, antes que Boric, pero en 2021 no alcanzó a tener edad para ser candidato presidencial.

Por lo mismo, hoy uno de los primeros nombres que resuenan en la interna es el de Winter, amigo cercano a Boric. “Hemos fallado en nuestro rol de dar una disputa ideológica”, fue la frase que entregó el diputado la semana pasada, que le valió críticas desde el Socialismo Democrático, pero aplausos de los adherentes de sus filas. En su entorno saben de esto, e incluso hay algunos que le han sugerido no asumir ese desafío por el costo personal que significa.

Lo cierto es que hoy las encuestas también han situado con valoración positiva a figuras de RD como el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien figuró en la medición que Cadem publicó el 18 de febrero con un 59% de aprobación y también es uno de los nombres que más se mencionan cuando se consulta a la militancia del FA sobre quién debería ser el heredero de Boric. Winter, por otro lado, subió nueve puntos y llegó hasta los 41 puntos de valoración. Ambos aún están muy lejos de los niveles a los que ha llegado la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

Si bien la figura del FA que podría suceder a Boric en el Sillón de O’Higgins aún no ha sido despejada y su búsqueda se intensificará tras las elecciones municipales de octubre, lo cierto es que en las otras dos almas del gobierno, SD y el Partido Comunista, tampoco hay certezas, aunque sí se vislumbra una primaria -29 de junio de 2025- entre las tres fuerzas.

Esto genera inquietud, aunque hay algunos que se lo toman con mayor calma, ya que en el caso del mismo Boric, su carrera se resolvió en el último año.

05/03/2024 PRESIDENTE GABRIEL BORIC FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Desafíos de Tohá y Vallejo

Hoy, en el oficialismo, quienes mejor se han posicionado en la incipiente carrera presidencial son las dos ministras del comité político del Presidente. Por un lado está Carolina Tohá, cabeza de Interior y militante del PPD, que se ha configurado como un rostro con cierta ventaja. Sin embargo, su nombre no termina de convencer en su coalición, el Socialismo Democrático (SD).

En este último conglomerado, algunos dirigentes advierten que la jefa del gabinete hoy no es la carta obvia del sector y apuntan a que un proyecto presidencial centrado en Tohá depende de los avances en un tema delicado para la ciudadanía: la seguridad pública.

La ministra del Interior ha debido asumir más de un costo por la crisis en la que se encuentra el país, debiendo dar constantemente explicaciones, junto con el subsecretario de su cartera, el PS Manuel Monsalve, quien también ha asomado como eventual carta dentro de algunos espacios de influencia de SD.

Por otro lado está la vocera del gobierno y militante comunista, Camila Vallejo.

Las dos ministras, según los números que manejan en equipos del gobierno, se han instalado en la opinión pública como las figuras influyentes del Ejecutivo.

04/03/2024 VOCERIA MINISTRA CAMILA VALLEJO FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Sobre la ministra del PC, dentro del aparato de la colectividad que hoy conduce Lautaro Carmona entienden que hoy es la figura con mejor proyección, en un contexto en donde Daniel Jadue, otrora precandidato presidencial comunista, ha ido a la baja. En la tienda de Vicuña Mackenna 31 igual existe precaución por lo que califican como una campaña anticomunista de la derecha, pero también hay consideración en que una primaria en la que participe Vallejo sería beneficiosa, ya que dicha instancia servirá para pulir aún más a la vocera. Adicionalmente, algunos han optado por reservar su opinión, en vista de que lo mejor será zanjar posturas recién cuando hayan pasado las municipales.

En torno a la figura de Vallejo también generó ruido el reajuste en el tablero que realizó el Presidente, cuando designó a la vocera como enlace en Valparaíso, a raíz del megaincendio. La molestia vino particularmente desde el PS, ya que quien estuvo en el cargo hasta ese momento fue la militante socialista y ministra de Defensa, Maya Fernández, cuyo rol fue altamente valorado por su partido. Por lo mismo, en esa colectividad apuntaron a la nominación de Vallejo como una jugada para darle visibilidad electoral.

Lo cierto es que cada vez que se le consulta a la ministra de la Segegob sobre la posibilidad de ser candidata, ella evita el tema. Así ocurrió esta semana, cuando en el matinal de TVN se le insistió en tres momentos diferentes. “No, no. Es que no voy a caer en este juego. (...) Yo sé los titulares y lo que se busca con esto. Nuestra tarea es otra, el Presidente nos dijo que este año es para cumplir, no para hablar de candidaturas”, respondió Vallejo, misma postura que también ha adoptado Tohá y que hoy solo agranda las dudas respecto de quién va a ser el heredero de Gabriel Boric.