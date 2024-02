Junaeb entregará más de 4 mil kits de útiles escolares y mochilas para niños afectados por los incendios de Valparaíso

La mañana del jueves, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, anunció que desde la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) repartirán más de 4.000 kits de útiles escolares y mochilas a los niños, niñas y adolescentes afectados por los incendios de Valparaíso. En la instancia, estuvo acompañado por la superintendenta (s) de Educación, Marggie Muñoz y la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio.

“Estos son más de 4.000 kits, tanto para educación básica como para educación media, que contemplan todos los insumos y herramientas. Y esto va a estar a partir del 1 de marzo”, señaló al respecto Cataldo. “Los útiles escolares y también su mochila van a estar a partir de los primeros días antes del inicio del año escolar para ser entregado a través de los establecimientos educacionales”, agregó.

La medida es un complemento al Programa de Útiles Escolares llevado a cabo por Junaeb. Según explicó la directora de la institución, Camila Rubio, “se entregan más de dos millones de sets de útiles escolares para los distintos ciclos, desde prekínder a kínder, educación básica, educación media, educación de adultos, educación especial también”.

Respecto a los tiempos de la entrega, aclaró que “cuando ellos (los estudiantes) ingresen a clase los primeros días van a contar con su set de útiles y una mochila. En el caso del programa regular, este va a ser entregado durante el primer semestre”.

También mencionó que no es un beneficio al que se deba postular, sino que ellos lo “entregan de manera universal en la educación pública y a los establecimientos de educación subvencionada de forma priorizada según el registro social de hogares”.

Solicitudes de compras de material escolar por los establecimientos

La superintendenta (s) de Educación, Marggie Muñoz, en tanto, señaló que en los últimos años las denuncias a establecimientos educacionales por exigir determinadas marcas para los útiles escolares, han disminuido. “Entre el 2015 y el 2023 hemos observado una disminución del 39%. Pero debemos tener presente que estas denuncias representan solo un 0,4% del total de denuncias que recibimos durante el año 2023. Esto nos demuestra que las comunidades educativas, los establecimientos educacionales, conocen y respetan la normativa educacional cada vez más”, explicó.

“Nosotros hacemos un llamado para que en este inicio del año escolar las comunidades conversen, dialoguen respecto a su reglamentación interna, que puedan adecuar esos reglamentos internos a la realidad”, complementó Muñoz.

En la misma línea, el ministro de Educación señaló que “un estudiante no puede ser privado de su derecho a ser educado por no tener el texto escolar o por no tener las herramientas de una determinada marca, o por no contar con el uniforme escolar de la forma en que se pide o exige, lo cual obviamente tiene que estar regulado y con el pronunciamiento de todas las comunidades educativas”.