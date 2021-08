La Araucanía: Centro Nansen y rectores inician proceso de capacitaciones para buscar diálogo con actores de la zona

Un programa de capacitaciones para el diálogo se inició hoy en La Araucanía entre el Centro Nansen y representantes de las siete universidades de esa región.

Esta es la primera cita entre el organismo noruego y las autoridades académicas del sur, luego de que el 27 de julio presentaran un documento para abordar la “dolorosa” situación en la región. En esa ocasión, los académicos y el obispo Héctor Vargas plantearon revisar el reconocimiento de los pueblos originarios a nivel global, la “dolorosa” situación de La Araucanía, caminos posibles para un nuevo pacto y la “urgencia” de escuchar a la región.

De esta forma, la instancia espera convocar a los distintos actores de la zona, como dirigentes mapuche, académicos, representantes de instituciones, entre otros, para dar una salida a la violencia rural que afecta a la macrozona sur.

Alfredo Zamudio, representante en Chile del Centro Nansen, destacó que “un proceso de diálogo significa eso precisamente: que empieza en algún punto, pero con todo el respeto que se merece a la complejidad de esta situación. No hay soluciones fáciles, no hay soluciones inmediatas, es un proceso donde uno empieza a tratar de encontrar quiénes deseen conversar, cómo desean conversar, sobre qué temas desean conversar”.

En esta primera etapa del proceso el Centro Nansen desarrollará un proceso de capacitación intensivo denominado “Inducción al Diálogo”, con el cual se espera entregar los conocimientos esenciales para ello.

Zamudio advirtió: “Nosotros no somos mediadores, no estamos interviniendo, solamente venimos a apoyar. Nosotros no vamos a dictar soluciones, no vamos a hacer diagnóstico de la situación, quienes dictan, hacen los diagnósticos y encuentran qué hacer son quienes se sientan a conversar. Son muchas situaciones de larga data, no es nuevo. Estas dificultades son muchas y requieren de mucha gente que converse, que profundice”.

En tanto, el rector de la Universidad Católica de Temuco, Aliro Bórquez, una de las entidades convocantes para el inicio del dialogo, dijo que “hemos tenido una acogida muy positiva de muchos sectores de La Araucanía, así que nosotros estamos muy contentos y esperanzados que este es el camino por el cual tenemos que transitar, el camino del diálogo para buscar las soluciones a los problemas que vive La Araucanía”.

La semana pasada, Zamudio se reunió con el Presidente Sebastián Piñera y luego expuso en la Convención Constitucional. El centro Nansen ha tenido un rol similar en otros procesos de diálogo en Colombia, los Balcanes, Afganistán, Polonia, según dijo Zamudio a este medio en junio.