Líder de Centro Nansen se reúne con Piñera por La Araucanía y expone frente a la Convención: “Escuchar para entender, no para aceptar o perdonar o justificar, es importante en un proceso de diálogo”

Una mañana ajetreada tuvo el líder del Centro Noruego Nansen, en misión en Chile, Alfredo Zamudio. El chileno-noruego arribó al país para encabezar formalmente el proceso que busca generar un diálogo en La Araucanía.

Tras cumplir los 10 días de cuarentena que le exigía la autoridad sanitaria, Zamudio pudo comenzar hoy oficialmente sus tareas.

La primera de ellas, sostener una bilateral con el Presidente Sebastián Piñera, quien lo recibió en La Moneda a las 10.30 de este jueves. Según dio cuenta ayer La Tercera PM la agenda del líder del Centro Nansen se ha manejado en absoluta reserva, pero que su objetivo era -aparte de conversar con el Mandatario- reunirse con todos los poderes del Estado, a fin de buscar su respaldo al proceso.

En dicha cita participaron, además, el ministro de la Secretaría General de Gobierno, Jaime Bellolio, y la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar.

Posterior a dicho encuentro Zamudio se trasladó hasta dependencias del exCongreso Nacional de Santiago, donde expuso en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional.

Luego, este fin de semana, el director del Centro Nansen viajaría a Temuco, donde sostendrá reuniones con diversos sectores de la sociedad civil, como gremios, rectores, organizaciones indígenas, etc.

“Escuchar para entender, no para aceptar o perdonar o justificar, es importante en un proceso de diálogo”

Frente a los convencionales Zamudio abordó diversos aspectos del proceso que le permitirá a Chile -en caso de que se vise el plebiscito de salida- tener una nueva Constitución.

“Un proceso constituyente como el que ustedes están es importantísimo para nuestro país, no solo por lo que están haciendo de facto, sino que también por la inspiración que ustedes puedan dar y están dando a Chile. Hay mucha gente que les está deseando bien, porque sabemos que es un reencuentro”, dijo Zamudio.

El líder del Centro Nansen aseguró, además, que “esta conversación de país, este rencuentro de país, no es solo la Convención y ustedes 155, y no es solo la ciudadanía en conversación con ustedes, si no que es también la conversación que el país tiene sobre lo que ustedes están haciendo”.

“Chile tiene mucha memoria, como la mía de 1973 o la de los pueblos originarios o como muchas otras cosas que nos han pasado durante la historia, pero cómo transformamos esas memorias difíciles en estas conversaciones incómodas para este diálogo como país que necesitamos. Y el diálogo es una de las tantas herramientas que pueden utilizar e inspirar al país para que lo haga”, agregó.

Zamudio afirmó, además, ante la instancia que “para la transformación de un quiebre profundo de confianza, como posiblemente algunos han descrito Chile, se necesitan tres pilares presentes para que eso ocurra: Se necesita la capacidad institucional, se necesita conocimiento, o sea saber cómo, y se necesita voluntad política. Y Chile tiene capacidades, tiene instituciones, tiene muchos conocimientos, tiene mucha gente capaz, pero falta tal vez reparar o reconstruir la voluntad política y la voluntad política es un fruto de un proceso de reconstrucción de confianza”.

“Ustedes son depositarios de la confianza que el país ha depositado en ustedes para hacer este trabajo. Chile tiene muchas capacidades (...) hay una red grande de conversaciones posibles en el país y no se necesita un gran “para” si no que una gran invitación”, complementó.

Zamudio también señaló frente a los convencionales que “yo les invitaría a que cuando ustedes se embarquen en este proceso de diálogo de país e inviten al país a esa conversación, hay que creer y crecer en este proceso. Porque es un proceso de transformación pacífica y reencuentro de país. Creamos en él. Y no vamos a estar de acuerdo durante el proceso, pero podemos crecer como personas. Los 155 que se subieron a la micro al principio, van a ser los mismos o serán distintos al final del proceso”

Consultado sobre su opinión respecto a que no se quisiera escuchar a ciertas organizaciones como la Fundación Jaime Guzmán o el centro Republicanos, el líder del Centro Nansen se mostró en favor de un diálogo abierto a todos.

“Escuchar para entender, no para aceptar o perdonar o justificar, es importante en un proceso de diálogo. Porque mucha gente dice ‘yo no quiero dialogar con el otro que piensa distinto’ y mucha gente lo dice y es legítimo. Pero nosotros le decimos siempre ‘es una oportunidad para que tú le digas al otro todo lo que tienes que decir’. Si el otro está en el espacio para escucharte, usa ese espacio para decírselo Y eso puede crear conversaciones muy difíciles, que duelen el estómago, pero que son importantes en ese proceso donde hay tantas emociones y un revoltijo de cosas”, indicó.

“Esta es una oportunidad en nuestra historia para escuchar y para crear esos puntos de conexión, para salir más resilientes como sociedad, pero se necesita voluntad para atreverse a cruzar a espacios donde no has ido hace mucho tiempo o nunca”, complementó.