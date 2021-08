Comisión de Derechos Humanos llega a un acuerdo y Jorge Arancibia no estará en audiencias de víctimas

“El voto político no tiene ningún sentido, no existe”. Con estas palabras el convencional de Vamos por Chile, Jorge Arancibia, se refirió al “voto político” que la Comisión de Derechos Humanos de la Convención aprobó la semana pasada para que no participe de las audiencias públicas de dicha instancia.

Acción que fue impulsada tras una serie de cuestionamientos de integrantes de la comisión y organizaciones de DD.HH. al exlamirante por su rol como exedecán de Augusto Pinochet y por declaraciones que ha efectuado sobre hechos acontecidos entre 1973 y 1990.

Arancibia, quien durante esta jornada fue recibido por un grupo de manifestantes de derecha que le brindaron su respaldo con consignas de apoyo al llegar a la Convención, aseguró que será parte de las audiencias de la instancia pese al “voto político” aprobado por 10 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.

“Yo creo que sí (ser parte de las audiencias), ¿por qué no? El voto político no tiene ningún sentido, no existe. Es una acción política, no es una acción jurídica o reglamentaria de nuestros procedimientos”, afirmó.

“Yo voy a expresar en la Comisión parte de los sentimientos que tengo. Porque no he sido tratado como yo esperaba. Yo llegué con una actitud de colaboración y de entregar lo mejor de mí para hacer un país grande, fuerte, convocante, democrático y unido. Y me he enfrentado con una actitud sectarista y excluyente. Y eso no es aceptable por el bien de Chile. Eso tenemos que cambiarlo y a eso he venido”, agregó al hacer ingreso al exCongreso de Santiago.

El exmarino agregó que “yo no he tenido nada que ver con el tema de violación a los DD.HH. He reconocido que existieron las violaciones. Mi actitud ha sido de buscar soluciones cuando era comandante en Jefe. El trato que he recibido no corresponde, es indigno y no lo acepto”.

“Me dolió el alma”

Ya al interior de la Comisión, Arancibia volvió a tomar la palabra y aseguró que el “voto político” le “dolió el alma”.

“Hay algunos que dicen que soy provocador porque llegué a la Comisión de DD.HH. Es que con mi experiencia, con mis años y con lo que puedo aportar, yo entré a la Comisión que estimo central del proyecto de nueva Constitución que vamos a elaborar. El tema de los DD.HH. en su amplia magnitud es central. Y por eso entré a esta comisión, no para obstruirla, no para provocarla, en ningún caso para tener una actitud negacionista”, aseguró el exAlmirante.

Agregó que se enteró del “voto político” por los “medios de comunicación” y que “me dolió el alma” cuando se enteró.

“Yo les pido una consideración y un respeto a este hombre. Y que se me trate de acuerdo a lo que ha sido mi vida, mi trayectoria, mi recorrido. A que se me trate de los antecedentes que me acompañan”, complementó.

Y cerró con que “yo los quiero y quiero trabajar con ustedes. Y me gustaría que se me pagara con la misma moneda”.

Acuerdo

La coordinadora de la instancia Manuela Royo propuso que Arancibia se mantuviera en la Comisión, pero que no participara de la subcomisión de Verdad Histórica, donde se escucharán a víctimas de violaciones a los DD.HH. durante el régimen. Posteriormente, el otro coordinador Roberto Celedón, planteó que se respaldara la propuesta de Royo.

“Hemos conversado con el coordinador y especialmente, y teniendo en coordinación que usted pertenece a la Comisión Marco general y no a la de Verdad Histórica y también haciéndonos cargo de que hay un llamado de las víctimas de violaciones a los DD.HH. (...) ante eso lo que proponemos como coordinación es que pedir que se mantenga en la comisión de Marco General y que se abstenga de participar de la subcomisión de Verdad Histórica donde declararan las víctimas de violaciones a los DD.HH., de forma tan de proteger el resguardo, el cuidado y de cumplir con los estándares internacionales con respecto a la protección de víctimas de violación a los DD.HH.”, indicó Royo.

A lo que Arancibia contestó: “Yo voy a cumplir con los compromisos que he adquirido en la Convención y en la Comisión. Y estoy formando parte de la subcomisión de Marco y ahí me voy a mover y ahí voy a estar para que no quede ninguna duda. Esa es mi posición. Y no tengan ninguna preocupación de que yo no cumpla mi compromiso”, cerró.

Previo al inicio de la sesión, Royo se acercó a Arancibia y le prepuso dicha salida frente a la cual el exAlmirante estuvo de acuerdo. Lo que finalmente se materializó tras escuchar la postura de los integrantes de la instancia.

La convencional, María Rivera, en tanto, afirmó que “a Jorge Arancibia se le planteó hoy que él participara solo de la comisión de Marco, donde ahí no van a entregar sus testimonios organizaciones de víctimas de DD.HH. Y él accedió, él dijo que iba a participar de esa comisión que tuviéramos la seguridad de que no iba a estar en la otra comisión de recibir testimonios de víctimas de DD.HH.”.

Comisión resuelve no excluir a agrupaciones

Durante la jornada, además, la Comisión de DD.HH. acordó no excluir a ninguna organización de las audiencias públicas que realizará la instancia.

Esto contrario a lo propuesto la semana pasada por los convencionales Manuel Woldarsky y Constanza San Juan de que, bajo el criterio de “no negacionismo” aprobado en la instancia, no se recibiera a cuatro organizaciones: Fundación Jaime Guzmán, la ONG “Acción Republicana”, Confamilia y la Fundación “Cuide Chile”, vinculadas a la derecha.

Es así como por 15 votos a favor se visó el cronograma, que incluye a estas instituciones, pero se dejó claro, por parte de su coordinadora, Manuela Royo, que en caso de que alguna institución que exponga en la instancia emita algún discurso de odio, se podrá poner término anticipado a su intervención.

Durante la discusión previa, diversos convencionales pidieron que no se excluyera a ninguna organización, como Patricia Politzer. “Repudio al negacionismo y a los discursos de odio, cuyos efectos conozco más de lo que quisiera. Nuestro país no tiene una ley que sancione el negacionismo (...). No le corresponde a la Convención, convertirse en un tribunal y por lo tanto debe abrir sus puertas sin restricciones”, indicó la periodista.