La cronología del asesinato de dos agricultores en Malloa: fiscal afirma que crimen se comenzó a gestar dos días antes

Durante esta jornada fueron formalizados los cuatro sujetos imputados por el asesinato de dos agricultores en Malloa, Región de O’Higgins, en un hecho ocurrido el sábado 27 de enero, específicamente en la Ruta de la Fruta.

Las víctimas eran dos agricultores dedicados a la venta de tomate. Un día antes, habían acudido a vender sus verduras a la feria de Lo Valledor, en Santiago. Tras ello, en el retorno, fueron abordados por los imputados identificados con las iniciales J.G.S.A., M.A.M.C., D.A.S.X., J.D.M.G., todos venezolanos. El juez Alejandro González decretó que los presuntos autores sean mencionados solo con iniciales y no se difunda su rostro.

Estos sujetos se movilizaban en un vehículo marca Nissan con vidrios polarizados con encargo por robo. Bloquearon el paso del camión en plena ruta. Bajaron del auto y robaron dos mochilas con dinero. No conformes, uno de ellos abrió fuego contra las víctimas. En el camión también se encontraba el hijo adolescente de una de las víctimas, quien terminó con heridas graves tras ser baleado en dos ocasiones en sus brazos.

El fiscal acusó varios delitos: robo con homicidio, dos consumados y uno frustrado, receptación de vehículo motorizado, porte ilegal de arma de fuego con número de serie borrado, conducción de vehículo robado (para uno de ellos), uso malicioso de instrumento público y asociación criminal. El fiscal pidió la prisión preventiva para los cuatros sujetos, quienes se encuentran detenidos en la cárcel de Alta Seguridad de Santiago. El magistrado acogió dicha solicitud y fijó cinco meses de investigación.

Cronología de un crimen

En forma cronológica, el fiscal de O’Higgins Carlos López entregó detalles del hecho, señalando que los sujetos se concertaron dos días antes. El fiscal contó con tres partes policiales, dos de Carabineros y uno de la Policía de Investigaciones, así como también con dos declaraciones de los imputados.

El origen del caso se remonta al 25 de enero a las 12.00, cuando D.A.S.X. recibió un llamado, cuyo origen está siendo investigado, de “coordinación”. En ese llamado le ofrecieron $500 mil por hacer “un trabajo”. Al día siguiente, a J.D.M.G. le avisaron de hacer “una vuelta”.

Las víctimas acudieron a Lo Valledor el 26 de enero. A las 21.37 ingresaron a Lo Valledor. El 27 de enero a las 8.30 D.A.S.X, el chofer del Nissan, sale de su domicilio para pasar a recoger a los otros tres. A las 8.45 se reúne con otros dos imputados.

A las 9.54 el camión de los afectados salió de Lo Valledor tomando la autopista de General Velásquez hacia el sur. J.D.M.G. fue el último en ser recogido. Esto ocurrió a las 9.59.

A las 10.31 los vehículos pasaron por el paso Angostura. Ahí el Nissan adelantó al camión.

A las 11.15 se produjo la interceptación en la ruta. Bajaron M.A.M.C. y J.G.S.A.. Pidieron las mochilas con dinero, que fueron entregas al instante, dijo el fiscal. M.A.M.C. fue quien se dirigió hacia el conductor y disparó a los tres “sin provocación alguna”.

“Gritaban ‘entrega todo, entrega todo’”.

Dos testigos lograron ver los vehículos cinco minutos más tarde. A las 11.45, el adolescente llamó a su madre indicándole que fueron asaltados. Minutos después, con el auto dándose a la fuga por dicha ruta, Carabineros intentó fiscalizarlo. Sin embargo, los sujetos siguieron de largo a 180 kilómetros por hora. La policía uniformada inició así una persecución.

El vehículo quedó sin bencina y Carabineros los alcanzó a las 12.05 cerca de Buin. Pese a que los sujetos lanzaron el arma por una ventana, la policía la halló en el camino. Resultó ser una pistola Bersa Thunder de 9 milímetros. Asimismo, incautaron tres teléfonos celulares y encontraron documentos del auto que son falsos.

Versión de la defensa

El defensor privado Nicolás Navia, quien representa a D.A.S.X., entregó otra versión de los hechos. Rechazó la acusación de asociación criminal y dijo que su representado, el conductor del auto, no tenía conocimiento de que se efectuaría dicho crimen.

Dijo que D.A.S.X. recibió un llamado de un sujeto identificado como “Anthony” y reconoció que le ofrecieron a hacer un trabajo, pero que dicha labor era en una finca, y que se dirigían al sur. Incluso dijo que el camión se detuvo por un disco “Pare” y no por acción de los imputados. Eso sí, no objetó la receptación de un vehículo robado. “Mi representado solo participa de delitos menores, no crímenes”.

Los demás defensores plantearon ideas similares en cuanto a que los imputados iban hacia esa región a hacer labores en una finca. Sin embargo, no hubo comentarios sobre el crimen en sí.

Por su parte, el abogado defensor público Cristián Miranda había rechazado la solicitud de la fiscalía de decretar prisión preventiva para los imputados. También rechazó la acusación de asociación ilícita. “No basta con que cuatro personas vayan arriba de un auto”. Afirmó que uno de sus defendidos, J.G.S.A., trabaja como “cargador” en La Vega. Es por ello, dijo el abogado, que iba hacia el sur para realizar una labor en ese sentido.

“Iban siguiendo el camión en todo momento”, replicó el fiscal sobre esta idea. “Ninguno de ellos iba a trabajar a la Región de O’Higgins”.