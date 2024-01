“Nadie del gobierno se ha acercado a dar el pésame o alguna solución”: el lamento del hijo de uno de los agricultores asesinados en Malloa

El sábado pasado, los agricultores Francisco Mora y Raúl Cid, fueron asesinados tras sufrir un asalto en el camión donde se transportaban. El hecho ocurrió en la Ruta H-66-G (Ruta de la Fruta), en la comuna de Malloa, en la Región de O’Higgins, cuando los hombres se dirigían a su hogar, desde la Región Metropolitana. El hijo de una de las víctimas lamentó el hecho y aseguró que desde el gobierno no se han contactado con su familia.

La situación ocasionó que la Asociación Gremial de Camioneros de la Región de O’Higgins diera un ultimátum de 72 horas al gobierno para tener “medidas concretas” de seguridad, de hecho, pidieron que las Fuerzas Armadas colaboren en ese sentido, estando presentes en ciertos puntos de la ruta.

En ese escenario, Francisco Mora, hijo del agricultor del mismo nombre, señaló al matinal de Mega que “nadie del gobierno se ha acercado a dar el pésame o alguna solución o algo”.

“Es lamentable que pasen estos hechos y el gobierno se quede callado, no haga nada. Y que tenga que otra gente, que tiene menos mando que ellos, tenga que actuar y hacerse notar. Es lamentable”, señaló el joven afectado.

De acuerdo al relato de Mora, su padre solía viajar con él cuando se dirigía a la RM, sin embargo, en esta oportunidad viajó junto a su hermano, un adolescente de 15 años, que resultó con heridas de bala en sus extremidades.

“Desde los 13 años que viajaba con él y pocas veces fueron las veces que fallé y esta vez fue por órdenes de mi papá que me tuve que quedar a trabajar en otro lugar. Le insistí (viajar con él) y no me lo permitió y fue mi hermano, lamentablemente, le tocó a él vivir esta situación”, relató.

En ese sentido, señaló que para él “como hijo, es lamentable que mi papá y Raúl tengan que ser la ‘bandera’ para que pare todo esto”. “Es lamentable el hecho, porque no puede seguir pasando... tanto a los colegas y a gente de esfuerzo que se levanta temprano cada día, sin hacerle ningún daño a nadie”, sostuvo.

Respecto al estado de salud de su hermano, aseguró que fue sometido a una intervención quirúrgica y ahora se encuentra hospitalizado, pronto a recibir el alta médica.

“A pesar que tiene 15 años, el actuar que tuvo, llamar a Carabineros, a mí, a mi mamá (…) logró llegar a tiempo al hospital y gracia a Dios se encuentra bien. Lo operaron, está hospitalizado y en una hora más le dan el alta”, afirmó.

Luego que se registrara el crimen, cuatro sujetos de nacionalidad venezolana fueron detenidos por su presunta responsabilidad, y el domingo se estableció la ampliación de su detención. Los individuos, que serán formalizados el miércoles, habrían ingresado por pasos irregulares al país.