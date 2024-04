“La oposición ha transgredido los marcos del debate democrático”: partidos oficialistas se cuadran con Cataldo en declaración conjunta

Luego de que la bancada de diputados UDI pidiera al Presidente Gabriel Boric que removiera al ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC) y que de diversos sectores comenzaran a presionarlo por las diversas aristas abiertas en educación, partidos del oficialismo salieron a respaldar la gestión del secretario de Estado por medio de una declaración conjunta, en la que firmaron Convergencia Social (CS), el Partido Comunista (PC), el Partido Socialista (PS), Revolución Democrática (RD), Comunes, el Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Radical (PR).

“Declaración de partidos oficialistas por la defensa de la educación”, se titula la declaración de tres páginas, la que comienza contextualizando que “en virtud de los últimos pronunciamientos de la derecha opositora tendientes a debilitar la gestión de Mineduc para promover retrocesos en las reformas y avances de educación de los últimos años, los equipos de educación de los partidos políticos oficialistas abajo firmantes consideramos relevante manifestar lo siguiente”.

Ahí plantean cinco puntos. El primero de ellos es que “la ciudadanía espera de sus representantes el resguardo de formas cívicas para el debate político, así como la capacidad de conducir un diálogo racional en torno a iniciativas que mejoren la vida de las personas”. En este contexto, suman, “creemos que la oposición ha transgredido los marcos propios del debate democrático, tergiversando hechos e instalando falsedades, imputando responsabilidades que sólo redundan en el deterioro del debate en torno a las políticas públicas que la ciudadanía espera y ahondan en una mayor polarización”.

Luego señalan que la experiencia comparada en educación “demuestra que aquellos países que cuentan con sistemas educativos que combinan la calidad y la equidad, se caracterizan por no segregar a estudiantes de diferentes orígenes socioeconómicos mediante mecanismos como la admisión selectiva, evidencia que justifica la aprobación de la Ley de Inclusión del 2015 y la creación del Sistema de Acceso Escolar (SAE)”. Adicionalmente, “contra las opiniones de la oposición, la evidencia muestra que nuestro sistema ha sido capaz de recuperarse de los efectos de la pandemia más rápido de lo previsto, lo que ha sido evidenciado tanto en pruebas nacionales como internacionales. Reconocemos los enormes desafíos que tiene nuestro país para mejorar la calidad de la educación, pero resulta arbitrario asociar los avances en integración y equidad de la última reforma educacional con una crisis de la calidad de los aprendizajes”.

Por todo lo anterior, añaden, “es urgente dar un debate centrado en un real interés por la educación pública considerando los datos concretos que están disponibles. Como, por ejemplo, la creación de más de 15.000 nuevas vacantes durante el gobierno del Presidente Boric, cifra que ni siquiera es posible de comparar con el gobierno anterior, ya que no existían esfuerzos por garantizar el acceso a la educación, aun cuando ya contaban con la información del SAE. Esto debe enfrentarse con gestión y sentido de realidad y no instalando falsas explicaciones al problema”.

El SAE, suman, “ha sido una herramienta fundamental para centralizar, organizar y atender la demanda no satisfecha en áreas y niveles educativos específicos, brindando un panorama de información que antes el Estado carecía. A su vez, la creación de este sistema ha entregado la posibilidad de que sean las familias quienes realmente escojan los centros educativos que buscan para sus hijos e hijas y no sean los centros los que los elijan a ellos”. Y agregan: “Estos son logros importantes para la instalación de un sistema de educación garante de espacios educativos justos y equitativos y como sector político no estamos disponibles para retroceder en aquello”.

“Reconocemos la gestión que ha hecho el Ministerio de Educación liderado por el ministro Nicolás Cataldo para avanzar en los problemas que son relevantes para la educación pública”, expresan luego, para apuntar que muestra de aquello es el reciente proyecto de ley ingresado “para mejorar las condiciones en que esta se brinda”.

Como partidos oficialistas “respaldamos su gestión, priorizando los temas que son urgentes para mejorar en calidad educativa tales como aprendizajes, infraestructura escolar y la necesidad de fortalecer las capacidades de un sistema que garantice el derecho a la educación de todos y todas, sin distinción ni discriminaciones”.

Y cierran: “Las familias de nuestro país merecen una discusión honesta y respetuosa, sin manipulaciones, falsedades ni aprovechamientos políticos. Hacemos el llamado a la unión de todas las fuerzas políticas para trabajar y avanzar en una mejor educación para nuestro país y garantizar un presente y futuro de bienestar y desarrollo de todos y todas los y las estudiantes”.