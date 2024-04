El enredo que generó Carter por La Florida y que terminó con Cecilia Pérez fuera de competencia

Hubo caras de sorpresa en la UDI ayer, a las 22 horas, cuando el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, arribó hasta la sede gremialista en Suecia 286 junto a su asesor de confianza, el exdiputado Camilo Morán (RN). Quienes fueron testigos de su llegada, dicen que el jefe comunal lo hizo sin avisar lo que se tradujo en que varios de los dirigentes de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) quedaran boquiabiertos cuando arribó hasta el partido.

Quedaban dos horas para que se venciera el plazo final impuesto por el Servicio Electoral (Servel) para la inscripción de las primarias de cara a las elecciones de octubre de este año, cuando La Florida seguía siendo un nudo de tensión en la negociación. La discusión versaba sobre si habría o no primarias en esa comuna y el tema fue escalando al punto que finalmente la exministra Cecilia Pérez (RN) -quien era la mejor evaluada para competir- quedó fuera de la competencia.

Según fuentes de La Florida, hace algún tiempo Carter había ya definido que su candidato a sucederlo era el funcionario Daniel Reyes. Éste era el administrador municipal de la comuna, pero desde enero que cambió su cargo para ser el director de Desarrollo Comunitario y Social. De esta manera, reemplazaba un cargo donde trabajaba principalmente en el escritorio, para uno en que estaba en contacto con los vecinos lo que le permitía posicionarse.

En el entorno de Pérez sostienen que ella por temas familiares y por su desempeño como directora de Azul Azul S.A prefería no competir. De hecho, el martes la exministra transmitió al directorio de la filial del Club Deportivo Universidad de Chile que no iba a disputar el sillón municipal. Por lo mismo, en La Florida dicen que Pérez era una especie de “Plan B”, en caso de que la candidatura de Reyes no se acogiera.

Sin embargo, Carter enfrentaba un problema adicional: por sus aspiraciones de llegar a La Moneda ha presionado para que se haga una primaria presidencial entre él y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), por lo que debía ser consecuente y promover primarias municipales en La Florida.

A las 18 horas Carter y Pérez subieron una foto en Instagram que fue interpretada como una señal de que la exministra se inscribiría en las primarias.

Pese a que siempre estuvo en el radar, ayer en la tarde Pérez no era candidata, según sostienen en La Florida. De acuerdo a las mismas fuentes, la UDI habría aceptado una primaria con Reyes y viendo la oportunidad de apoderarse de La Florida quisieron supuestamente levantar un candidato competitivo y habrían propuesto los nombres de las exministras Isabel Plá o Mónica Zalaquett para que compitieran en esos comicios.

Ante esa irrupción, es que desde La Florida respondieron con una foto en redes sociales de Cecilia Pérez, a las 18 horas, saliendo de una notaría con Carter. “No diré nada... pero habrá señales”, decía la historia de Instagram, que fue interpretada como que la exvocera de gobierno finalmente iba a competir en primarias de Chile Vamos.

Las mismas fuentes agregan que el tema provocó tensión, al punto que la UDI pidió cancelar las primarias. Fue ahí cuando Carter decidió intervenir y acudió hasta la sede gremialista. En la casona histórica, estuvo unos minutos a solas hablando con el presidente del partido, Javier Macaya.

Otras versiones de RN, en todo caso, transmiten que la candidatura de Pérez se depuso porque no consideraron que las otras cartas que iban a primarias eran muy poco conocidas, por lo que se debió cerrar filas con la exministra que es una “figura nacional”.

Así, finalmente se acordó que habría primarias con Reyes -y otros como los concejales Felipe Mancilla (RN), Alejandra Parra (UDI) y la exfuncionaria independiente Janett Fernández- y sin la exministra Pérez ni tampoco una exministra de la UDI.

El alcalde Rodolfo Carter a su llegada a la UDI este miércoles.

Quienes conocieron de los diálogos afirman que la UDI exigió que Reyes fuese como candidato en el cupo de la UDI. Lo cierto es que Carter militaba en ese partido, por lo que en el gremialismo algunos consideran que debía disputar por sus filas.

A esa hora la tensión se elevó entre la UDI y Carter. Quienes conocieron el episodio afirman que la relación quedó muy tensa entre ambos y que incluso los diálogos fueron bastante duros.

A las 23 horas, Carter el jefe comunal salió de la sede y fue a buscar al propio Reyes que estaba cerca del lugar. Junto a su grupo conversaron y luego volvieron a entrar a las dependencias gremialistas. “Lo que yo he pedido en la conversación franca y dura, es que es inaceptable dedazos, encuestazos y reuniones a puertas cerradas. En La Florida, los floridanos tienen derecho a elegir”, dijo Carter en un punto de prensa afuera.

Finalmente, se aceptó que Reyes fuera en el cupo de la UDI.

Pasadas las 00:30 los partidos salieron a hablar. Macaya sostuvo que “respecto de La Florida recogimos la sugerencia del alcalde Carter de llevar nuevos rostros, se recogió su sugerencia respecto de los nombres que se estaban presentando”, mientras que la secretaria general de RN, Andrea Balladares, recalcó que “hoy día Cecilia Pérez estuvo disponible a ir a una primaria, y la verdad es que por la unidad del sector decidió no ser parte y darle oportunidad a rostros nuevos”.

Luego se vio a Macaya y a Carter hablando a solas en la casona gremialista antes de que el senador se marchara.

En todo caso, en la derecha recalcan que la bajada de Pérez deja en malas condiciones las posibilidades del sector en la comuna, con cartas poco competitivas y el riesgo de perder ante la izquierda.

Pérez, en tanto, consultada por este diario, indicó que está “feliz de que existan primarias de Chile Vamos en La Florida con muy buenos candidatos locales y más feliz porque sean los vecinos quienes determinen al sucesor del alcalde Carter. En los momentos en que vive Chile se necesita unidad, generosidad y altura de miras para enfrentar estas elecciones”.

Los líos en Independencia y Puente Alto

Otro episodio de tensión se dio en Puente Alto donde se inscribieron primarias entre la postulante de RN, Karla Rubilar; el UDI, Erick González; y el independiente, Claudio Hidalgo. Esto provocó la molestia del senador Manuel José Ossandón (RN), quien apoya la candidatura de su sobrino, el concejal independiente Felipe Ossandón.

Lo cierto es que este último no estuvo dispuesto a inscribirse en primarias, porque los Ossandón alegan que el alcalde Germán Codina (RN) apoya a Rubilar y supuestamente usaría el aparato municipal en su favor. Sin embargo, lo que molestó a Ossandón fue el intento de inscribir primarias “mulas”, según él mismo dijo ayer. Esto, pues alegan que los candidatos de Rubilar no son reales, sino que más bien se hizo una primaria para “legitimar” su candidatura, en desmedro de la de Ossandón.

Por lo mismo, este martes el senador con su sobrino se encontraban reunidos analizando qué hacer. Ellos han pedido que la fórmula de resolución de la candidatura sea mediante una encuesta, elaborada 15 días antes del plazo de la inscripción de julio de las candidaturas. Sin embargo, con una primaria inscrita se ve difícil que los partidos apoyen este mecanismo.

La exministra Karla Rubilar es la candidata de RN en Puente Alto. FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

La otra vía es que el concejal corra por fuera con firmas como independientes, pero en el ossandonismo algunos sostenían que el senador tenía dudas de si arriesgar tanto su capital político por esa candidatura que tensionaría su relación con el sector.

La comuna de Independencia también significó un nudo importante en el bloque. Y es que, según distintas versiones, los candidatos se iban sumando a la primaria con el correr de las horas, lo que puso en riesgo que finalmente hubiese elecciones en esa comuna. Ahí, finalmente se inscribieron Agustín Iglesias (ind UDI), Rodrigo Barco (RN) y Manuel Jara (ind).

Según distintas fuentes conocedoras de la negociación, el candidato Barco no estaba en la papeleta hasta en horas de la tarde. Jara, por su parte, había confirmado a su postulante alrededor del mediodía.

En ese contexto, es que fuentes de RN afirmaban durante el día que había molestia en la tienda por el riesgo de que Barco se terminara bajando definitivamente. Desde la UDI, en tanto, transmitían que había temor de perder la comuna si iban con solo dos candidatos.

Incluso, Iglesias criticó a Barco. “No sé bien su estrategia, él inscribe su candidatura a última hora, es bien extraño que habiéndose proclamado una primaria por Renovación Nacional, el candidato proclamado no se quisiera inscribir, pero finalmente se inscribió y vamos a competir”, aseguró el candidato del gremialismo.

Consultado por La Tercera respecto a la demora en su inscripción, Barco afirmó que “uno tiene que ser cauto, estar piano a piano para resolver con calma, tranquilidad y sensatez. Uno sabe que tiene que ser obediente cuando pertenece a una organización. Uno tiene su domicilio y tiene que respetar su casa”.