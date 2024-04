Bancada de diputados UDI pide al Presidente Boric que remueva al ministro Cataldo por crisis educacional

La banca de diputados de la UDI, encabezada por Juan Antonio Coloma, pidió este martes al Presidente Gabriel Boric que remueva al ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), debido a la crisis por la que atraviesa la educación pública.

Los parlamentarios gremialistas hicieron la solicitud a través de un punto de prensa en el Congreso Nacional, en el que estuvieron presentes los diputados que integran la comisión de Educación de la Cámara Baja, Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo. También estuvieron Jorge Alessandri, Gustavo Benavente y Henry Leal, entre otros.

Los legisladores aseguraron que la continuidad del secretario de Estado se ha vuelto “insostenible”, por la incapacidad “de disponer de un establecimiento educacional para todos los niños, niñas y adolescentes del país”, y también por los graves problemas que han enfrentado los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y el Sistema de Admisión Escolar (SAE). Además, recalcaron lo sucedido con la plataforma digital “Anótate en la lista”, para que los apoderados que se quedaron sin vacantes puedan registrarse en los en los distintos establecimientos educativos públicos o particulares a la espera de un cupo.

El diputado Alessandri dijo en su intervención que desde la bancada de la UDI, “en este día triste para Chile, venimos a pedirle al Presidente de la República que haga un cambio al más alto nivel en el Ministerio de Educación, porque a meses de haber sido nombrado el ministro Cataldo no dio el ancho”.

“Ministro Cataldo, nos cae bien, pero no sabe hacer la pega”, agregó, y luego hizo un llamado al Mandatario: “Sabemos que quedan dos años de gobierno, pero no nos condene a dos años de un mal ministro de Educación”.

Diputados UDI exigen renuncia del ministro Nicolás Cataldo

Por su parte, el diputado Bobadilla señaló que la educación pública en nuestro país está viviendo una de las crisis más graves de su historia, y apuntó de manera directa al secretario de Estado.

Minutos antes, mientras sesionaba la comisión de Educación de la Cámara, el parlamentario del gremialismo instó a Cataldo a dar un paso al costado.

“La verdad es que lo que hemos escuchado por parte del ministro Cataldo en la sesión de la comisión de Educación el día de hoy, da cuenta que este ministro vive en otro mundo. Dice que existen dos cupos por cada alumno que quiera matrícula en el sistema público. Le hemos dicho que eso es desconocer la realidad y faltar a la verdad”, expresó.

En esa misma línea, dijo que “le hemos pedido por el bien de la educación, por el bien de los alumnos, a lo largo del país, que dé un paso al costado, porque ha sido incapaz este ministro de resolver el grave problema que tenemos de deserción escolar, el grave problema que tenemos de deserción docente, por la violencia desatada que existe en los establecimientos educacionales”.

“Ha sido un ministro incapaz de dar una solución real y definitiva a los graves problemas que tenemos de infraestructura en los establecimientos educacionales. Y ha sido un ministro que no ha estado a la altura en terminar con el maldito sistema de la tómbola, en que en absoluto considera el mérito”, añadió.

Diputados UDI exigen renuncia del ministro Nicolás Cataldo

Mientras que Benavente apuntó: “Llegó el momento de que el gobierno, y en especial el ministro Cataldo, vivan en el Chile real. Se den cuenta de las necesidades de la educación que cada día la están destruyendo más”.

El diputado Leal, en tanto, planteó que “hay niños que no se les está permitiendo ejercer un derecho humano como es el derecho a la educación y hay un responsable, que es el ministro del ramo. No solamente por ese más de 1.300.000 alumnos que faltan habitualmente a clase, porque esa es la cifra, sino porque además no están dadas las condiciones para ejercer un derecho tan básico como es el derecho humano a la educación”.

Los diputados además anunciaron que iniciarán una ofensiva ante una serie de organismos nacionales e internacionales, entre ellos la Contraloría General de la República, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Defensoría de la Niñez, la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (Unesco) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El objetivo de los legisladores es que dichos organismos se pronuncien sobre las eventuales irregularidades y vulneraciones que se estarían cometiendo contra los estudiantes.