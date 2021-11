Luis Castillo, excoordinador de camas críticas: “Estamos en una franca ola de casos activos y hospitalizaciones que ha ido creciendo”

El país registra un alza sostenida en los pacientes graves contagiados con Covid-19 y el sistema de salud ya comienza a dibujar las estrategias para enfrentar un posible peor escenario. Ayer, el Ministerio de Salud informó que hay 573 pacientes hospitalizados en salas UCI, la cifra más alta desde el 7 de septiembre, mientras que 481 personas están conectadas a ventilación mecánica.

Y aunque las cifras son notoriamente más bajas que las registradas en otros períodos de la pandemia, Luis Castillo -quien fue el coordinador de las camas críticas de la red de salud público-privada en Chile hasta el 1 de septiembre- observa con atención cómo se desarrolla la hospitalización de los pacientes más graves. Hoy se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma y jefe de la Unidad de Paciente Crítico del Hospital Barros Luco.

¿Se están viendo más llenas las UCI?

Sí. Estamos en una franca ola de casos activos que ha ido creciendo, pero también los casos que requieren hospitalización en cuidados intermedios o intensivos. La proyección es que lleguemos a los 650 pacientes Covid en camas UCI en los próximos 10 días. O antes.

¿Están preparados los establecimientos ante un posible recrudecimiento?

La red pública y privada ha desescalado mucho en las camas. Hoy hay 2.650 camas, por lo que este desescalamiento llega hasta aquí y no bajará más, sobre todo en la Región Metropolitana y Valparaíso, las zonas donde hay más casos activos y donde está más ajustada la ocupación de camas de cuidado intensivo.

¿Qué pacientes están ocupando hoy las UCI?

Si bien la baja de los pacientes Covid ha sido importante -de un 70% menos-, hay muchos pacientes que llegan por otro tipo de patologías, ya sea por lista de espera quirúrgica, personas descompensadas... Son muchas. Estamos conviviendo con las dos realidades.

¿Estima que lleguen más casos de pacientes Covid?

El foco en las próximas semanas será la Región Metropolitana y Valparaíso. Se alertó a ambas regiones y a la de O’Higgins de que no solo deben mantener el número de camas UCI, sino que tienen que aumentarlo, para mantener un margen de manejo y seguridad durante las próximas tres semanas. Aunque se ha visto un aumento en los casos de contagiados, con un aumento pequeño de camas se podrá manejar la situación.

¿Ya se trabaja en eso?

Sé que hoy (ayer) el Ministerio de Salud declaró alerta amarilla en las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Metropolitana, por lo que ya se ordenaron las inspecciones para asegurar que esto se cumpla y enfrentar este proceso tranquilos.

¿Cuántas camas serán necesarias?

En la Región Metropolitana, alrededor de 70 camas críticas. Hay 208 camas disponibles, lo que es bueno. Sin embargo, si la tendencia de pacientes críticos continúa aumentando, comenzará a haber menos disponibilidad. Por eso se está pidiendo aumentar en la cantidad de camas libres.

¿Por qué están aumentando los pacientes Covid en las salas UCI o intermedias?

Cuando miras y analizas los casos, el 40 o 50% de las personas es gente no vacunada o con esquemas de inmunización incompleto. El manto protector que produce la vacuna es muy grande, si no fuera por él estaríamos con muchísimos casos más. Hay un foco que bordea a 1.100.000 personas que no se han vacunado y mucha gente ya está pensando en aumentar las restricciones para esas personas, porque ponen en riesgo a muchos.

Pero también hay vacunados que están internados.

Pero con enfermedades concomitantes muy severas: diabetes descompensadas, cardiopatías descompensadas, enfermos con inmunosupresión, y así... Son personas que antes de contagiarse ya venían mal, por lo que cualquier cuadro leve (del virus), sumado a sus enfermedades de base, hace que caigan de gravedad a la unidad de cuidados intensivos y críticos.

¿Cuál es la situación del personal de salud que trabajó y continúa trabajando en el combate al virus?

Es un tema, porque hay un montón de trabajadores de la salud con fatiga pandémica o licencia médica, y otros que ya no trabajan en las UCI, porque se fueron o porque fueron redistribuidos a sus antiguas áreas. Es cierto que hay muchos menos trabajadores en las UCI, pero el aumento que se prevé no representará un gran estrés para el sistema. El ministerio quiere mantener 200 cupos de camas libres, para manejar la situación de la mejor forma y seguir resolviendo las listas de espera quirúrgicas.

Las de pacientes que se pospusieron.

Son ellos, los pacientes no Covid, los que mayoritariamente están ocupando las camas UCI, porque el ministerio ordenó trabajar a full para resolver los problemas de los ciudadanos que están en lista de espera. Hoy, los pacientes contagiados van entre el 30 a 40% del total, muchísimo menos que hace seis meses, cuando tuvimos 3.700.