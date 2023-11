Ministra Carolina Tohá: “Estamos viendo una violencia que no conocíamos”

“El mayor cambio que ha habido en Chile en materia criminal es que hoy día estamos viendo una violencia que no conocíamos, estamos viendo más armas, muchas más armas y estamos viendo modus operandi que no era habitual ver en nuestro país y que son muy preocupantes”.

De esta forma, en entrevista matinal en radio Universo, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, abordó casos como el del hombre quemado afuera de Santiago 1, el ataque con una granada a una carabinera la semana pasada y la aparición de restos de una persona descuartizada en playas de Coquimbo.

Tohá explicó que este tipo de hechos implicó “un giro muy grande en la manera de enfrentar esta criminalidad”.

Sobre el crimen ocurrido en las afueras del penal, en que un grupo de sujetos atacó a la víctima al interior de un automóvil, le arrojó combustible al cuerpo y le prendió fuego, Tohá evitó referirse a los antecedentes que circulan y dijo que era prioritario para los equipos que están indagando.

“Es un caso, yo creo que, para cualquier persona, muy violento muy chocante. Y si bien todos los homicidios son importantes, cuando tienen estas características alcanzan una prioridad en los esfuerzos de los equipos de investigación y lo que nosotros esperamos que esto nos conduzca a un esclarecimiento, encontrar a los responsables y que cumplan la condena que corresponde por un delito de esta gravedad y de esta crueldad”, sostuvo.

Asimismo, la autoridad de gobierno hizo hincapié en la necesidad de que avance la investigación.

“Por la responsabilidad que tenemos es preferible esperar que la investigación nos aclare y todos estos antecedentes parciales que han ido saliendo esperemos que lleguen a puerto para afirmar algo. Por ahora, un homicidio prioritario, altamente violento, con todo el aspecto de involucrar actores que tienen carreras criminales, pero por ahora es solo un aspecto”, comentó.

La ministra fue cauta para calificar el momento que enfrenta el país en cuanto a la delincuencia

“No es el momento más complejo, porque hemos ido preparando a las instituciones”, afirmó, destacando el robustecimiento del sistema en los últimos meses, a través de la agenda de seguridad y aumentos de recursos para las policías y el Ministerio Público. .

“Estamos tan impresionados cuando vemos estas cosas, son tan fuertes, que evidentemente no hay como hacer que eso se relativice, es absoluto, pero la verdad que resultados ya se empiezan a ver. Hoy día tenemos mucho más detenidos por homicidios, el alza de homicidios que vimos el año pasado este año en números, no se está produciendo pero los homicidios son tan violentos y tan chocantes que no podemos conformarnos con nada de eso”