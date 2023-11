Arremetida de Boric agrava el cortocircuito entre Tohá y la oposición por agenda de seguridad

Minutos antes de que este lunes la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), recibía a un grupo de exautoridades de la cartera -cita de la que los representantes de la oposición se restaron-, el subsecretario Manuel Monsalve recibió en su oficina a los diputados Andrés Longton (RN) y Francisco Undurraga (Evópoli), presidentes de las comisiones de Seguridad y Defensa, respectivamente.

La señal de las fuerzas de derecha, para marcar el trato distinto que tienen con Tohá y con Monsalve, fue evidente.

La reunión con el subsecretario del Interior, a la que también asistió el diputado y presidente de la Comisión de RR.EE., Tomás de Rementería (PS), tenía como finalidad analizar nuevas políticas migratorias, tema que en las últimas semanas ha tensionado las relaciones entre la oposición y el gobierno, debido a la participación de extranjeros en delitos de alta connotación, como el ataque con una granada a una carabinero. Esta tirantez se ha manifestado especialmente con la ministra Tohá, a quien incluso parlamentarios de RN amenazaron con acusar constitucionalmente si es que no expulsaba a 12 extranjeros en situación irregular antes de fin de año.

No obstante, la respuesta del Ejecutivo a estas advertencias y peticiones de renuncia a Tohá han sido igual de duras. De hecho, la misma ministra dijo que nunca había recibido amenazas de autoridades democráticas, haciendo una implícita comparación con los tiempos de la dictadura.

Este lunes, además, la jefa de Interior protagonizó un nuevo round con la oposición por cifras de inmigración. Tohá aseguró que hay un “29% menos de ingresos irregulares al país”, a lo que el diputado Longton la acusó de usar “mañosamente” los datos.

Adicionalmente, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), entró a terciar en la discusión, reprochando la ausencia de exautoridades de la derecha en la cita de seguridad con Tohá. Sin embargo, una réplica inmediata de la derecha. El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla (RN), llamó a la portavoz de La Moneda a informarse y reveló que ha una seguidilla de encuentros reservados con Monsalve, confirmando indirectamente, además, que existe efectivamente un trato distinto a la hora de dialogar con el exdiputado socialista, a diferencia de las señales de distancia que hay con la ministra. El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) le espetó a Vallejo ser poco “cuidadosa con sus palabras”, mientras que Longton la acusó directamente de mentir.

Este clima de tensión escaló nuevamente este martes en la mañana con la arremetida del Presidente Gabriel Boric. “Un sector de la oposición, porque no meto a todos en el mismo saco, le dio un ultimátum a la ministra del Interior y anunció una acusación constitucional si el gobierno no expulsa a alrededor de 12 mil migrantes irregulares. Lo que ellos no fueron capaces de hacer durante todo el gobierno anterior, nos están exigiendo que lo hagamos en dos meses, sabiendo que materialmente es imposible”, dijo.

Además expresó que “cuando se ridiculizan las cosas que se hacen, también se hace daño. Déjenme poner un ejemplo, la semana pasada, la ministra del Interior en conjunto a otras autoridades, fue a Colchane para inaugurar un recinto fronterizo del más alto nivel y hubo quienes, incluso con responsabilidad o con irresponsabilidad, aprovecharon una imagen de una empresa a cargo de un aspecto específico de lo que está haciéndose en la frontera, para decir que era lo único que se hacía, en el caso del altavoz para dirigirse específicamente a quienes estaban cruzando la frontera y decirles que estaban identificados”, comentó.

Sin embargo, Boric cuestionó que los críticos “omitieron el control, el reforzamiento, el empadronamiento que se está haciendo, la devolución, la reconducción que se hace en el caso de Bolivia y solo se quedaron con lo que convenía para el objetivo político. No iba en nada al debate, entonces en esto tenemos que todos ponernos serios”.

“¿De qué sirve andar peleando, de qué sirve tratar de tener el tuit con más likes o el video con más reproducciones? Pongámonos a trabajar en conjunto en esto, sin mentiras y en función de lo datos”, añadió.

Desconfianza opositora

La irrupción de Boric caldeó más el ambiente. Incluso, desde la oposición sospechan que detrás de estos emplazamientos sistemáticos hay una estrategia electoral.

Por ejemplo, el senador Francisco Chahuán (RN) llamó al gobierno a no hacer un abuso comunicacional del combate de la delincuencia. Una idea similar expresó su par Rojo Edwards (republicano).

Además, en la misma oposición sostienen que en el mismo intento de Tohá de convocar al exministro del Interior Andrés Chadwick, a través de un simple correo electrónico, hubo mala fe de parte del gobierno.

Explican que el extitular del Interior hace meses ha cultivado un bajo perfil tras haber sido sometido a una acusación constitucional en 2019 por las mismas autoridades que hoy están en La Moneda, incluido el Presidente Boric, pero, hasta la fecha, nadie ha expresado un arrepentimiento de haber apoyado el libelo.

Invitarlo, además, justo en un momento en que un amigo cercano de Chadwick, el abogado Luis Hermosilla, está involucrado en un caso de presuntos sobornos (al menos explicitado en un audio difundido por Ciper), solo lo iba a exponer a las preguntas de la prensa en La Moneda.

Todos estos elementos hacían dudar a la derecha de las intenciones del Ejecutivo. Incluso, algunas exautoridades de Interior creen que el gobierno, en el fondo, buscaba que la derecha se restara de la cita con Tohá para endosarles una falta de cooperación en políticas de seguridad.

El diputado Longton admitió que con la ministra Tohá hay un problema de relación, a diferencia del lazo que hay con el subsecretario del Interior. “En general, la ministra es más confrontacional, es poco tolerante. Constantemente está pretendiendo defender la gestión de seguridad, en vez de admitir que hay problemas. Por el contrario, el subsecretario es más receptivo, es mucho más humilde a la hora de reconocer que hay problemas”.

“Monsalve se ha ganado el respeto de la oposición por la forma cómo lleva los temas, la calma cómo los enfrenta, mantiene la palabra y lo que ofrece lo cumple. La ministra, en cambio, la vemos más errática, cometiendo errores garrafales, diciendo que se pagó el rescate de un secuestro, que los cubanos estaban de turismo”, expresó el diputado Jorge Alessandri (UDI).

“La ministra no ha sido capaz, desde la humildad, de convocar a la oposición. Es una ministra muy dura y se pica cuando las cosas no le resultan. Así como Giorgio Jackson hablaba desde una superioridad moral, Tohá habla desde una supuesta superioridad política”, dijo el diputado Cristián Labbé (UDI).