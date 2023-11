Vallejo emplaza a la oposición tras nueva ausencia a cita por seguridad en La Moneda: “Es absurdo que se pida diálogo y no se venga a dialogar”

Pese a que La Moneda volvió a citar para este lunes a exministros y exsubsecretarios de Interior tras la fallida convocatoria del pasado jueves -donde solo asistieron exautoridades vinculadas al oficialismo-, la oposición se volvió a ausentar de la mesa tras la nueva invitación extendida por la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD).

A la reunión finalmente llegaron seis antiguas autoridades del Ministerio del Interior: los ministros Jorge Burgos (DC) y José Miguel Insulza (PS); y los exsubsecretarios Jorge Correa Sutil (DC), Felipe Harboe (PPD), Guillermo Pickering (DC) y Mahmud Aleuy (PS).

A la cita habían sido invitados los exministros Andrés Chadwick (UDI), Rodrigo Delgado (UDI) y los exsubsecretarios Rodrigo Ubilla (RN) y Juan Francisco Galli (RN).

Desde el Ejecutivo lamentaron la nueva ausencia de los personeros de derecha y la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), arremetió en duros términos contra la oposiciones, a quienes les pidió coherencia.

“Si el discurso es uno y las acciones son otras, entonces no vamos a avanzar. Si nos piden diálogo, pero al mismo tiempo no vienen a dialogar, no vamos a avanzar. Si nos piden expulsiones de migrantes que cometen delitos, pero al mismo tiempo no se ponen en tabla proyectos fundamentales para acelerar y concretar esas expulsiones, no vamos a avanzar”, apuntó Vallejo.

Y emplazó: “Aquí queremos coherencia. La coherencia es importante porque lo necesitamos, porque en esto el gobierno no va a poder avanzar solo (...) Es lamentable que se insista solo en la crítica, solo en las publicaciones por redes sociales y no esté la disposición de sentarse a conversar”.

La ministra, además, calificó la postura adoptada por la oposición de “contradictoria” y “absurda”.

“Es una contradicción que se pida diálogo y no se venga a dialogar, es absurdo. Si hay un espacio acá mismo en La Moneda, con las autoridades de Interior para conversar en materia de seguridad, abierto por el gobierno y la oposición dice que no hay diálogo y no viene a dialogar, así no se puede. Es una contradicción. Los hechos dan cuenta de las acciones que se han tenido”, dijo la exdiputada comunista.

Y cerró: “Tenemos que tener una posición alineada en el discurso contra la delincuencia”.

Exministro Jorge Burgos: “Hay que sacar del foco oposición v/s gobierno el tema de seguridad”

Tras la cita, el exministro del Interior durante la segunda administración de Michelle Bachelet, Jorge Burgos, llamó a abandonar el eje oposición v/s oficialismo para abordar los problemas relativos a seguridad pública.

“Es una tarea de todos los chilenos, hay que sacar del foco oposición/gobierno el tema de la seguridad. Nos ha ido muy mal hace muchos años con esa lógica y hay que tratar de responderla. Cuando he sido convocado he venido porque es un tema que hace sentido mirarlo pluralmente”, dijo la exautoridad de Interior.

“Tenemos una sensación de violencia en aumento y tenemos ciertos aumentos de delitos que hace más preocupante esa sensación: el aumento de la tasa de homicidios, el intento de instalar el secuestro extorsivo (...), en fin. Hay que enfrentar el problema, tenemos un problema delicado que no le hace bien al país, gobierne quien gobierne”, complementó.

El exsubsecretario Jorge Correa Sutil, en tanto, señaló que en la reunión se detalló las estrategias de la cartera para hacer frente a la crisis de seguridad. “El crimen organizado y su vínculo con la migración ha sido uno de los temas que han salido, pero también nos han explicado lo que está ocurriendo en la Macrozona Sur y en temas de orden púbico”.

“Quisiera lamentar la ausencia de personeros de derecha. Cuando Gonzalo Blumel me citó a mí a conversar de orden público y seguridad ciudadana, siendo él ministro del Interior, no dudé en venir. Esa es la tarea que nos corresponde a todas las exautoridades, por lo tanto yo lamento que la derecha no concurra a encuentros como éste”, apuntó.