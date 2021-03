Ministro Larraín pide al Sename no llamar a Carabineros en casos de “descompensación” hasta que se actualice el protocolo policial

Durante una intervención en el Senado realizada esta tarde, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió al caso del menor agredido el pasado lunes en una residencia del Sename en Providencia, e informó que solicitó a la directora de la institución, Rosario Martínez, que no se convoque a personal de Carabineros a los centros de menores en casos de descompensación de salud mental, mientras no se termine de elaborar un nuevo protocolo sobre el actuar policial en estos casos, el que está siendo discutido en una comisión convocada por el gobierno.

Esto, después de que la versión de Carabineros señalara que su personal asistió a la residencia Carlos Antúnez luego que desde el mismo centro se solicitara la presencia policial, al no poder controlar a un menor que, tras sufrir una descompensación de salud mental, se subió al techo del recinto, junto a otros dos residentes del centro. El informe de la residencia del Sename indica que luego de que los niños descendieron, comenzaron a agredir con objetos contundentes a los funcionarios policiales. Tras la respuesta policial, el menor cuyos gritos se escuchan en el video que se viralizó el lunes, resultó con un moretón en uno de sus brazos.

Tras afirmar que solicitó una investigación al general director de Carabineros, Ricardo Yañez, el ministro Larraín informó que se está trabajando en una comisión que convocó la Ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, para regular los protocolos de funcionamiento y del uso de la fuerza, y la participación de las policías en la residencias para los casos de descompensaciones de salud mental.

“Esperamos (que la comisión) pueda dar las pautas, y esperamos que esas nuevas pautas sean las que se apliquen para convocar a Carabineros, mientras tanto espero que no se les convoque”, indicó Larraín.

Al respecto, el secretario de Estado indicó que “he hablado hoy día con la directora del Sename y le he pedido que, no obstante que el protocolo dice que cuando hayan episodios de esta naturaleza se llame al SAMU y a Carabineros, mientras no tengamos claro la forma cómo tiene que actuar Carabineros, no sean convocados a las residencias del Sename que presenten este tipo de dificultades, porque puede que Carabineros actúe de la mejor manera posible, de la manera más razonable y prudente, y, sin embargo, su presencia a veces es lo que genera reacciones impropias, o en un momento de descompensación de niños, indebida, y genera por lo tanto episodios que no terminan bien, como éste”.

Inasistencia del SAMU

En tanto, el ministro Larraín criticó que aunque en el caso registrado el lunes se aplicó el protocolo, sólo llego personal policial al recinto. “El SAMU lamentable e inexplicablemente nunca apareció, y hasta el día de hoy no tenemos una explicación al respecto”.

En este sentido, explicó que el problema de fondo es “la forma cómo estamos prestando la atención de salud mental a niños, niñas y adolescentes que están en condición de vulnerabilidad. No tenemos una red de apoyo, hemos planteado una y mil veces a Salud el contar con más refuerzos, y los refuerzos que nos han dado, que han hecho dentro de lo posible, se hacen insuficientes para la magnitud del problema”.

Concluyó señalando que “nos preocupa que cuando se llama para apoyar en una situación a una institución como el SAMU, este no concurra. Y eso, otra vez, nos levanta una inquietud porque ese apoyo es necesario, dada la complejidad de las situaciones que se producen, con más frecuencia de la deseada, porque el porcentaje de niños que tiene dificultades en su salud, mental que están en sus residencias, es elevadísimo”.