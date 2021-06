Ministro Paris por sus dichos sobre personal de salud de la RM: “Malinterpretaron y mal utilizaron esa declaración”

Polémica causaron ayer los dichos del ministro de Salud, Enrique Paris, al referirse a la situación del Hospital Barros Luco, donde un grupo de trabajadores del recinto asociados a la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats), a modo de protesta, “bloquearon” 27 camas, exigiendo feriados legales y mejoras en los pagos de los turnos.

Según se informó, las camas pueden usarse, pero no hay personal disponible para atenderlas. En medio del balance del Minsal, Paris dijo: “La semana pasada estuve en el Hospital de Castro y a diferencia de otra cosa que está ocurriendo acá en Santiago, en el Hospital de Castro han logrado aumentar las camas UTI de 5 a 24. Toda la gente trabajando con alegría, con esfuerzo, con entrega, con sacrificio. Nadie se quejó”.

Los dichos fueron repudiados por el Colegio Médico, que catalogaron las palabras del secretario de Estado como “hirientes”. “Profunda indignación generan las hirientes declaraciones de la máxima autoridad sanitaria hacia los trabajadores de salud, quienes sostienen sobre sus hombros la respuesta sanitaria de estos 15 meses de pandemia no merecen este injusto trato. Esperamos excusas correspondientes”.

De esta forma, hoy, cuando el ministro Paris concurrió a emitir su voto en la segunda vuelta de gobernadores regionales, se refirió a sus dichos. “No me refería a Santiago, me referí específicamente a la situación del Hospital Barrios Luco, ellos malinterpretaron y mal utilizaron esa declaración, porque usted sabe que 137 funcionarios del Barros Luco bloquearon 25 camas que en este minutos son fundamentales. Ellos mal entendieron. No hay distancia con el Colmed”.

“¿Por qué voy a rectificar?, porque no me referí a todo el equipo de salud. Si se entendió eso, pido disculpas”, agregó.

“Hay cansancio, hay agotamiento, y es normal, pero tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir enfrentando la pandemia”, finalizó Paris.