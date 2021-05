Minsal por ventiladores donados por la CPC dados de baja: dice que no hubo “ocultamiento de información” y Paris agradece el trabajo de Juan Sutil por el sistema de salud

“No hubo en ningún momento ocultamiento de información”. Así contestó el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, a las preguntas de la prensa respecto de la información dada a conocer por La Tercera respecto al estado de los ventiladores mecánicos donados por la CPC, liderada por el empresario Juan Sutil: de 515 maquinas adquiridas, solo 32 están operativas.

Dichos equipos adquiridos por los empresarios, cuyo costó se alzó por sobre los $ 10 mil millones, fueron adquiridos previo visado y autorización del Minsal. Hoy, la mayoría de dichos ventiladores permanecen en bodegas, con un rótulo que advierte la prohibición de ser ocupados.

Sobre este tema, Dougnac aseguró que “todos estos ventiladores, o la gran mayoría de ellos, no todos, pero la gran mayoría de ellos, fueron puestos a disposición de los distintos servicios de Salud. El gobierno desde muy tempranamente tomó las medidas para ir satisfaciendo las necesidades que la pandemia demandaba, en tanto, insumos, medicamentos y dispositivos. Estos fueron llegando en forma progresiva y junto con ellos aparecieron estas distintas donaciones, de muchos privados, que colaboraron enormemente al manejo de la situación y ayudaron a salvar vidas. Nunca en Chile faltó un ventilador”.

En ese sentido la autoridad aseguró que “estos ventiladores, como todas las cosas, tienen su vida útil y en la medida que iban presentando fallas o que iban cumpliendo su periodo útil iban siendo reemplazados por ventiladores más sofisticados que estaban a disposición y como gobierno habían adquirido. Pero muchos de ellos llegaron de forma un poco más tardía, de modo tal, de que cuando estaban disponibles, y eso me tocó vivirlo, se cambiaba uno de estos ventiladores que eran más básicos por uno más sofisticado”.

Consultado sobre el porqué no se entregó esta información antes, el subsecretario de Redes afirmó que “no podemos decir que no se haya transparentado. El subsecretario Zúñiga en su momento hizo aclaraciones y declaraciones al respecto. Así que este es un tema sabido por el público. Así que no hubo en ningún momento ocultamiento de información”.

“Estos ventiladores eran más básicos. No tenían todas las funciones que a alguno le gustaría para hacer una ventilación mucho más sofisticada. Por eso que en la medida que fuimos teniendo ventiladores más robustos, los fuimos cambiando”, agregó Dougnac.

Esta situación generó molestia en el Congreso, donde diputados de la oposición (DC y PS) anunciaron que buscarían impulsar una Comisión Investigadora para esclarecer las presuntas responsabilidades en este tema.

Paris agradece a Juan Sutil

Por su parte el ministro de Salud, Enrique Paris, agradeció a Juan Sutil por su aporte al sistema de salud para combatir la pandemia.

“A mí como ministro de Salud no me queda más que agradecer el trabajo que hizo y ha hecho el señor Juan Sutil y la CPC. Creo que es muy importante el aporte que ellos hicieron, y no solamente en el tema de los ventiladores. Ellos además hicieron llegar al Minsal equipo de protección personal en gran cantidad. Y también contribuyeron enormemente al estudio en fase clínica 3 de la vacuna contra el coronavirus. Por lo tanto, solo agradecimiento, mis respetos y solo el hecho de que hayan contribuido con el sistema público de Salud logró salvar muchas vidas”, dijo el secretario de Estado.

“Así que tenemos que destacar esa labor, esa conciencia social empresarial que nos ayudó a salir adelante en época que había mucha necesidad”, cerró el jefe de la cartera.