Minsal publica en Diario Oficial medidas por el coronavirus: Mantiene restricción para reuniones con máximos 50 personas, precisa conceptos y establece prohibición de cruceros hasta el 30 de septiembre

El día de hoy fue publicado en el Diario Oficial las normas generales con respecto a la pandemia del Covid-19 en el país.

El documento de seis páginas detalla en distintos aspectos las medidas sanitarias por el brote del virus, tales como qué se entiende por contacto estrecho y la cuarentena necesaria, así como las medidas en las áreas en que se han adoptado cordones sanitarios, las aduanas sanitarias y los controles sanitarios correspondientes.

Además de esto, en el documento también se establecen las medidas de protección para la población vulnerable, tales como la cuarentena o aislamiento obligatorio de todos los residentes de Establecimientos de Larga Estadía de Adultos Mayores, así como el aislamiento para los establecimientos del Servicio Nacional de Menores.

Según se indica, estas medidas comenzaron a regir el 15 de marzo, pero “tendrán el carácter de indefinida, hasta que las condiciones epidemiológicas permitan su suspensión”.

En cuanto al uso de mascarilla, según indica el decreto, éstas se definen como "cualquier material que cubra la nariz y boca para evitar la propagación del virus, ya sea de fabricación artesanal o industrial”.

En el documento se establece lo que ya se ha dado a conocer, es decir, que su uso obligatorio para todas las personas en espacios cerrados, siempre que se encuentren 10 o más personas en un mismo espacio, al igual que en el transporte público y en lugares como ascensores o funiculares.

Según la publicación, el uso de mascarilla se exceptúa para aquellas personas "que estén comiendo en lugares especialmente habilitados para ello”.

Concentración de personas y mención al deporte

Así como ya estaba establecido, en el documento se indica que está prohibido las reuniones de más de 50 personas, independiente de si es en un espacio público o privado.

Además de esto, indica que se prohíbe la recalada “en todos los puertos chilenos de cruceros de pasajeros". Esto, desde el 15 de marzo y hasta el 30 de septiembre.

En cuanto a los casos de contacto estrecho, el documento es muy claro para especificar qué se entiende con este concepto.

"Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con un caso confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo, cumpliéndose además una de las siguientes condiciones:

Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro.

Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, tales como lugares como oficinas, trabajos, reuniones, colegios.

Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como, hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre otros.

Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte".

Si bien el día de ayer el ministro de Salud Jaime Mañalich mencionó que hoy se establecería un protocolo para el regreso del deporte, no aparece ninguna mención al respecto en esta publicación en el Diario Oficial.

“Espero que publiquemos en el Diario Oficial a más tardar este miércoles medidas generales, porque nos encontramos con muchas especificidades que no podemos sancionar, decir este sí, este no. Si en un barrio, sin público, quieren reunirse a jugar rayuela dos o tres personas, ¿eso debe estar prohibido o no? El Ministerio de Salud dará un marco conceptual sobre cuánta gente puede haber, qué nivel de acercamiento y corresponderá a cada ministerio adoptar las circunstancias particulares”, señaló el día de ayer la autoridad de Salud durante la entrega del balance diario de Covid-19.

Revisa el decreto a continuación: