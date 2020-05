Ministerio de Salud indicará el miércoles protocolo para el regreso del deporte

Hace días que el Ministerio del Deporte y el resto de las instituciones deportivas del país están trabajando en el protocolo de regreso de las actividades deportivas. La mañana de este martes, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó un paso importante en el regreso del deporte, al menos, los entrenamientos y la práctica amateur.

“Espero que publiquemos en el Diario Oficial a más tardar este miércoles medidas generales, porque nos encontramos con muchas especificidades que no podemos sancionar, decir este sí, este no. Si en un barrio, sin público, quieren reunirse a jugar rayuela dos o tres personas, ¿eso debe estar prohibido o no? El Ministerio de Salud dará un marco conceptual sobre cuánta gente puede haber, qué nivel de acercamiento y corresponderá a cada ministerio adoptar las circunstancias particulares”, señaló el ministro Mañalich en la cuenta diaria sobre el coronavirus.

La semana pasada se hizo público que varios clubes de deportes como golf y tenis estaban atendiendo a un número reducido de aficionados, pero rápidamente debieron cerrar nuevamente, por una orden directa emanada desde el gobierno.

“Hemos trabajado en establecer protocolos de regreso a los entrenamientos tanto del deporte profesional como también del deporte de alto rendimiento, con la ANFP, con el Comité Olímpico, con el Paralímpico, para tenerlos listos una vez que el Ministerio de Salud nos entregue la autorización para volver a la normalidad en las prácticas deportivas. Porque aquí lo importante es ser responsables, para eso hemos adelantado el trabajo de este protocolo sanitario y de distancia física”, decía ya la semana pasada la ministra del Deporte, Cecilia Pérez.