Los clubes echan pie atrás y no se podrá jugar golf

Ya desde la jornada del miércoles los rostros entre los jugadores de golf de los pocos clubes que permitían a sus socios recorrer la cancha eran de desazón. Se entendía que habría consecuencias tras las duras palabras de los ministros de Salud y del Deporte que usaron palabras como grave e irresponsable para definir el hecho. “Lo más probable es que nos cierren”, decían muchos.

El Diario Oficial publicó este jueves un recordatorio sobre “la prohibición a celebrar eventos deportivos, profesionales y aficionados dispuesta en el numeral 28 de la resolución exenta 217 del Ministerio de Salud”, que señala que “se entenderá por evento deportivo cualquier actividad que congregue a más de 10 personas en un recinto o establecimiento”.

Las consecuencias se comenzaron a vivir la mañana de este jueves. Varias de las instituciones informaron a sus socios que la posibilidad de jugar ya no está disponible. Como no es clara la resolución aparecida en el Diario Oficial el presidente de Hacienda Chicureo señala que el directorio informó a sus asociados que “ante las recientes declaraciones del Ministro de Salud en torno a una supuesta ilegalidad en relación al uso de las canchas de golf y tenis, el Directorio ha tomado la decisión de suspender temporalmente este protocolo hasta poder comunicarnos directamente con el Minsal y solicitar la aclaración del uso de este, no exponiendo a sus socios ni vecinos a una controversia con la autoridad”

Desde Las Lomas de La Dehesa, su gerente, Enrique Valdés, confirma: “Sí, cerramos debido a la resolución publicada hoy acerca del tema”, refiriéndose a la comunicación oficial.

En Las Brisas de Chicureo, el presidente, Alfredo Arce, escribió esta mañana a los socios. “Lamento tener que comunicarte la decisión del Directorio del Club de suspender el uso de la cancha de golf y de tenis a partir del jueves 7 de mayo. El Ministro de Salud declaró que todos los clubes deportivos, sin excepción, deben permanecer cerrados y que la autoridad fiscalizará. El ministro de Salud hizo una interpretación de la norma, a través de la tv, por lo que es absolutamente recomendable respetar dicha interpretación y sería incorrecto insistir con mantener los permisos para usar las canchas de golf y tenis".

Arce también señala que hará una consulta directa al Ministerio de Salud, en consideración a las características naturales del golf, que tiene su propio distanciamiento social.