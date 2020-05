Ministro Mañalich critica que clubes de golf permitan jugar a sus socios

Hace algunos días que algunos clubes de golf les están permitiendo a sus socios practicar este deporte así como tenis en sus dependencias, noticia que llegó a los oídos del Ministerio de Salud, que criticó fuertemente la medida, que desde los campos han aclarado que se hace tomando todas las medidas encargadas por los organismos internacionales.

Así lo señaló este mediodía el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien en la cuenta diaria sobre el avance del coronavirus en el país, manifestó que “nadie está excento de las normas generales. Si eso está ocurriendo es un grave error y falta".

Mañalich contestó una pregunta de la prensa y aclaró que no conocía los detalles, pero sí dijo que “la norma dice que ningún recinto donde se practiquen actividades deportivas puede estar abierto hasta que haya un dictamen que señale lo contrario y por lo tanto, aunque no conozco la situación que me señala, es una falta grave y vamos a fiscalizar para que no siga ocurriendo”.

Paralelamente a las decisiones de los clubes, la Federación Chilena de Golf había iniciado gestiones con el Minsal a través del Ministerio del Deporte, para coordinar cómo volver a la actividad. “No hemos tenido respuesta, pero es entendible, por los altos números de casos que hay en Chile”, explica Felipe Bertin, presidente de la orgánica.