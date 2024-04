“No había ningún soborno”: las frases que dejó Leonarda Villalobos, la abogada que grabó la conversación del caso Audios

En una entrevista inédita con La Tercera, Leonarda Villalobos, la abogada que grabó las conversaciones entre el abogado Luis Hermosilla con el empresario Daniel Sauer, dueño del factoring Factop –quien estaba siendo investigado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)– manifestó que el registro de la conversación se originocó porque ella pretendía “encarar a Daniel Sauer para que me dijera por qué había usado la empresa de mi marido y mi empresa para hacer facturas”.

El audio que publicó Ciper dejó en evidencia pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la CMF, a cambio de información privilegiada y favores.

“Necesitamos una caja para gastos. Una caja negra. Y esa caja negra… (...) ¿Cuál es la primera huevá que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del Servicio: cuándo, cómo, cuánta información, qué errores lleva, qué huevá, etc. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón al que le debemos, en este minuto, 10 millones de pesos”, expresó Hermosilla en el registro.

Tras la filtración, Fiscalía Metropolitana Oriente inició una investigación en contra de Hermosilla, Villalobos y Sauer, quienes se mantienen en calidad de imputados.

En medio de la polémica, la legista conversó con La Tercera, y aquí las frases que marcaron su relato sobre la filtración:

“Mi objeto de esa reunión era encarar a Daniel Sauer”

Villalobos recuerda ese día con claridad, de hecho, relata que estaba lloviendo y que horas antes de la reunión fue víctima de un robo, resultó herida, pero logró recuperar sus pertenencias.

En la entrevista, recuerda que “tenía tanta indignación ese día, más aún con ese hecho de haberme pegado, que igualmente me fui a la reunión donde Luis Hermosilla”.

Y manifiesta que el “objeto de esa reunión era encarar a Daniel Sauer para que me dijera por qué había usado la empresa de mi marido y mi empresa para hacer facturas”.

Pagos a funcionarios del SII: “Jamás, absolutamente, jamás”

Ante la existencia de pagos a funcionarios del SII, la abogada responde tajantemente que “jamás, absolutamente, jamás”.

“Vez que quería hablar, Luis Hermosilla me hacía callar”

Ante las declaraciones de Sauer sobre un pago de $40 millones para el SII, manifiesta que “yo creo que Daniel era una persona que le gustaba o le gusta ser superhéroe. Es un vendedor por naturaleza. Me da la sensación que él trató de bluffear con eso o con otras cosas más de lo que correspondía”.

Y asegura que nunca pudo preguntárselo directamente porque “vez que quería hablar, Luis Hermosilla me hacía callar. O sea, yo quería hablar de cosas y me decía “te callas”. O sea, es super fundamental un minuto donde dice ‘yo no quisiera hablar de esto delante de María Leonarda, pero ya que está aquí y no tenemos otro minuto, tengo que hacerlo’. Y empieza a hablar de muchas cosas que yo desconocía”.

“Yo iba a que me reconocieran por qué habían usado mi empresa”

Al ser consultada por el origen de la grabación, asevera que “iba a que me reconocieran por qué habían usado mi empresa y la de mi marido. Eso era lo que yo perseguía. Es más, si tú escuchas el audio, le digo, pero ¿por qué lo hiciste?. Se ríe y dice, ya, pero ¿qué te va a pasar si está medio Chile metido? Entonces es como ¿y a quién más le digo?”.

“No había ningún soborno”

Sobre el pago de sobornos, Villalobos declara que “no había ningún soborno. El escrito que se presentó a la CMF tiene que haber sido entre el 27 y 29 de marzo. Se solicitó la suspensión de la medida que mantenía suspendida a la corredora STF, presentando nuevos antecedentes. Ese escrito lo hizo una persona que yo contacté que no había visto nunca en mi vida, y que la primera vez que hablé con él por teléfono fue ese fin de sema”.