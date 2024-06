Informe de Comisión Investigadora por Caso Audios es aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados

Por unanimidad, la sala de la Cámara de Diputados aprobó este martes el informe realizado por la Comisión Investigadora por el Caso Audios. Estos antecedentes será remitidos a la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado. La instancia presidida por el diputado del PS, Daniel Manouchehri, concluyó que se estaba en presencia de “verdaderas redes de corrupción y tráfico de influencias”.

En su intervención en la sala de la cámara el legislador oficialista indicó que “se ha dañado a nuestras instituciones de una manera brutal. La gente siente que algunos poderosos pueden hacer lo que quieran impunemente. La única manera de devolverle la credibilidad a las instituciones de nuestra República es que los responsables del Caso Hermosilla paguen con cárcel”.

Por otro lado, también apuntó al Poder Judicial y Luis Hermosilla, y planteó que “la pregunta es a cuánto estamos de que aparezcan compra de fallos o tarifarios por fallar de determinada manera. Y hay que decirlo con todas sus letras, el abogado Luis Hermosilla es solo parte de un engranaje mayor. Hermosilla no es un gran penalista, sino un operador, la herramienta de los poderosos para alcanzar la impunidad o para ser nombrados jueces, notarios, fiscales o directores de la policía”.

El diputado indicó además que interpusieron una querella, y que los audios abrieron una “Caja de Pandora”.

“Los chats de Hermosilla son una ‘caja de Pandora’. Lo que hemos sabido acá es solo la punta del iceberg de la mayor red de corrupción de nuestra historia. No me cabe duda que por estos chats mucha gente poderosa hoy no debe estar durmiendo tranquila”, señaló Manouchehri.

Conclusiones

En un extenso documento de 130 páginas, el informe elaborado por la Comisión Investigadora planteó una serie de conclusiones al término de su labor. Detallaron algunas falencias que encontraron en el SII. También se refirieron a la CMF.

“Entre otros temas que Existieron evidentes falencias en la fiscalización y levantamiento de alertas de posibles irregularidades por parte del SII”, detalló el escrito.

Y agregó que “efectivamente existió filtración de información reservada por parte de funcionarios del SII a la abogada Leonarda Villalobos”, y sumó además que hubo “falencias en proceso de investigación desarrollado actualmente”.

En cuanto a la CMF sostuvo que “es en este contexto de fiscalización y revisión que estaba desarrollando la CMF cuando la abogada Leonarda Villalobos graba el audio que se difundió meses después. A juicio de esta comisión investigadora la CMF realizó las actuaciones que dentro del ámbito de sus corresponden aplicar”, pero de todos modos la comisión indicó que “dado el tiempo transcurrido cabe pedir cuenta a la CMF respecto del resultado de esa investigación interna, con el detalle del resultado y posibles responsabilidades administrativas que se aplicaron”.

Propuestas

Dentro de las propuestas que consideró la comisión investigadora están “solicitar a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que informe respecto del resultado de la investigación interna que realizo, la identificación de funcionarios involucrados en la entrega de información, las sanciones administrativas aplicadas respecto de los responsables”.

Y en cuanto al SII propone entre otros temas, una “modernización de los procedimientos y habilidades fiscalizadoras, con la necesidad de una inversión dirigida al fortalecimiento de las Unidades especializadas en faltas y delitos de carácter tributario”.

Además propone fortalecer los servicios de información del organismo y un fortalecimiento de los “programas de formación de jefaturas para promover liderazgos que mantengan una cultura de la probidad al interior de sus equipos”.

Por otro lado, indicó que es “urgente implementar mecanismos de mejoramiento de la trazabilidad en las distintas etapas del proceso de fiscalización”.