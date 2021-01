Piñera encarga a alcaldes logística para vacunación en grupos prioritarios

A solo un día de que aterrice en Chile el vuelo de Latam Cargo con casi dos millones de dosis de la vacuna Sinovac, el Presidente Sebastián Piñera junto con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, convocaron ayer a los alcaldes para una reunión en La Moneda.

A la cita estuvieron citados jefes comunales de las capitales regionales y de la Región Metropolitana. Fueron alrededor de 20 ediles. A ellos se sumaron los subsecretarios del Minsal Alberto Dougnac y Paula Daza, así como la jefa de la División de Atención Primaria de Salud, Adriana Tapia.

Piñera aprovechó de compartir con los alcaldes los lineamientos generales de la estrategia de vacunación contra el Covid-19 que está elaborando el Plan Nacional de Inmunizaciones (PNI). En este sentido, la vacuna Sinovac tendrá un rol clave en la inoculación masiva.

En la cita se trató información general, ya que el programa existirá formalmente una vez que haya certeza de la llegada de la mayoría de las dosis de las vacunas.

Asimismo, durante el encuentro, Delgado aprovechó de responder las dudas de los alcaldes. Esto, porque la población ha recurrido a los municipios para realizar las consultas prácticas sobre el proceso.

Tras escuchar a los jefes comunales , Piñera pidió paciencia y encargó a los municipios la tarea de comenzar a preparar la logística para la inoculación de los grupos prioritarios y estar preparados para cuando llegue el momento de la vacunación masiva a la población general.

De esta manera, una vez que Salud tenga la certeza respecto de la llegada de las dosis, se le avisará con anticipación a cada alcalde la cantidad de inyecciones que se le entregará y el grupo prioritario al cual van destinadas. Las municipalidades coordinarán el resto con especial preocupación de no generar aglomeraciones.

Los jefes comunales le hicieron ver a Piñera que esta campaña necesitará recursos adicionales. El Mandatario no entró en detalles, pero según los asistentes se comprometió a dotar de más presupuesto a este ítem. Además, los alcaldes pidieron al gobierno que no se informara una fecha en particular sobre el inicio de la vacunación masiva, dado que, por la ansiedad de las personas, provocaría el efecto de tener ese mismo día a la población haciendo fila. Pese a eso, a la salida Delgado afirmó que “la primera semana de febrero se viene el inicio de la vacunación masiva”. Según trascendió desde algunos ediles, la fecha sería el 1 de febrero.

En el encuentro, Piñera reiteró que la meta es tener inoculados a cinco millones de personas al primer trimestre y 15 millones durante el primer semestre.

Reacciones de alcaldes

La alcaldesa Carolina Leitao, de Peñalolén, afirmó que “es una muy buena noticia el hecho de que sea una vacuna gratuita, voluntaria y para toda la población, y que se esté proyectando que para el primer semestre se pueda vacunar a toda la población objetiva”.

Rodolfo Carter, de La Florida, manifestó su preocupación por la cantidad de vacunas disponibles: “No sacamos nada con hacer el trabajo a medias, que empecemos a vacunar y el día 14 no tengamos la vacuna de cierre”. Sin embargo, aseguró que, según el Presidente, las dosis están garantizadas.

Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, dijo que existe una preocupación en torno a la vacuna Sinovac, ya que aún no está autorizada para su uso en mayores de 60 años.

En el gobierno reconocen que esto último es una complicación. Por ahora, el PNI aún no cambia su decisión, pero el criterio podría modificarse más adelante, sobre todo considerando que el estudio clínico Fase III que está realizando la Universidad Católica con Sinovac incluye adultos mayores y los resultados preliminares muestran que es segura y eficaz en esa población.

Mientras esto sea así, se dejará en pausa la inoculación de los adultos mayores para continuar con el resto de los grupos prioritarios. Hasta el momento, los tres primeros grupos son: personal de salud; adultos mayores y jóvenes bajo el cuidado del Sename, y trabajadores esenciales del Estado.

Ante la posibilidad de un superávit de vacunas tras la inoculación a toda la población, un edil planteó la idea de colaborar con países del continente. Sobre esto, el alcalde Felipe Delpin, de La Granja, señaló que “deberíamos colaborar con países centroamericanos que están en una situación de mayor complejidad si es que tenemos un remanente”.

Hoy, el Instituto de Salud Pública (ISP) votará la aprobación del uso de emergencia de la tercera vacuna. Se trata de la inyección de AstraZeneca y Oxford. Ayer, en tanto, el Minsal informó de 3.322 nuevos casos de Covid-19, de los cuales 1.099 fueron sin síntomas. A su vez, se reportaron 24 nuevos fallecimientos, elevando la cifra total de decesos a 18.023. Además, hasta ayer se había vacunado a 56.551 personas con las dosis de Pfizer.