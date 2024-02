Retorno a clases en Atacama: profesores acusan “incumplimientos” y Mineduc reporta inconvenientes por robos

“Retomar las clases en estas condiciones sería naturalizar el incumplimiento, sin embargo, cualquier decisión debe ser consultada con nuestras bases”, afirmó el presidente regional de Atacama del Colegio de Profesores, Carlos Rodríguez.

El dirigente gremial explicó que han mantenido diálogos con las nuevas autoridades de la región, Cecilia Brito la directora ejecutiva suplente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama designada el 1 de febrero y el recientemente asumido secretario ministerial (seremi) de Educación, Pablo Selles, para abordar el retorno a clases.

La región enfrentó el año pasado un extenso paro docente y cerca de 30 mil escolares, en más de 40 colegios de la región, permanecieron sin clases por casi 80 días. Los profesores exigieron que los colegios que estaban a cargo de los municipios y pasaron a ser administrados por el SLEP contaran con condiciones mínimas para funcionar. Acusaron que los establecimientos carecían de servicios sanitarios adecuados, sus techumbres se encontraban en mal estado, había problemas con el abastecimiento de energía e incluso presencia de roedores.

Carlos Rodríguez, presidente del Colegio de Profesores de Atacama en una marcha el año pasado. Foto: Karl Grawe / Agencia Uno.

Rodríguez señaló que las autoridades no han concretado las mejoras que fueron comprometidas para dar fin a la movilización del año pasado.

En esa línea, adelantó que el 26 de febrero, al retomar labores, constatarán la situación en los establecimientos y tendrán una evaluación in situ de la situación. El 28 hay una reunión de docentes en la que el tema será evaluado. El representante recalcó que ellos toman sus decisiones en asamblea y que es ese el lugar en el que definen sus acciones y movilizaciones.

Mineduc trabaja para iniciar clases el 4 de marzo

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aseguró esta semana que “se está trabajando justamente para el 4 de marzo estar en condiciones de iniciar clases en la mayor parte de los establecimientos educacionales y hay algunos en los que los planes van a ser de contingencia”.

El Mineduc dispuso que la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, y el director (s) de Educación Pública, Rodrigo Egaña, se apersonaran en la región para evaluar los avances.

“Una variable nueva”

En entrevista con radio ADN este viernes, Arratia planteó que se está “avanzando progresivamente” en los trabajos que apuntan a superar las deficiencias que se arrastran en la zona desde hace años.

“Ha surgido lamentablemente una variable nueva que no se tenía hasta principios de este año, que son los robos. A mí me tocó estar ayer en dos establecimientos que han sufrido lamentablemente muchos robos. Cuando te digo muchos robos, les digo, no sé, cinco o seis robos en una semana en un establecimiento. Y robos que son de distinta variedad. La verdad, a veces son robos que se llevan implementos, por ejemplo, computadores, pero a veces son robos que no se llevan nada y que entran a hacer destrozos”, afirmó.

Arratia dijo que corroboró esta situación este jueves en establecimientos en que se está haciendo el trabajo comprometido.

“En paralelo que se está avanzando se metieron a los establecimientos a destrozar”, afirmó, indicando que se están haciendo coordinaciones con la Delegación Presidencial y Carabineros para evitar que esto continúe.