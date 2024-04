Senadores de oposición advierten rechazo a proyecto de ley corta e insisten en mutualización

Para este jueves a las 10:00 estaba fijada una reunión entre la ministra Ximena Aguilera y los senadores de oposición Javier Macaya (UDI) y Ximena Rincón (Demócratas), que tenía por objetivo discutir la ley corta de isapres, proyecto clave para definir el futuro de la industria, y que la próxima semana será votado en la Sala de la Cámara Baja.

Sin embargo, la mañana no empezó con buenas noticias para el grupo de parlamentarios que estaban citados a las oficinas del Ministerio de Salud, y es que el equipo de la secretaria de Estado llamó para mover la reunión al mediodía. Minutos más tarde, según su versión, los asesores de la ministra volverían a contactarse con ellos, esta vez para cancelar la cita definitivamente.

En la versión de la ministra Aguilera, el asunto se trató de un mal entendido pues no tenía en agenda el encuentro con los parlamentarios. “Yo tendría que haber concurrido a la comisión mixta del proyecto de ley para crear un Sistema de Atención Priorizada y tratar de resolver de una forma más expedita las listas de espera a través de la modalidad de libre elección. Sin embargo, esa sesión se suspendió. ¨Tenía al mismo tiempo la Cumbre Global sobre Seguridad del Paciente (...) estuve ahí hasta mediados de la tarde junto con varios 42 delegaciones internacionales representantes de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, así que no tenía agendada una reunión particular”, explicó Aguilera a La Tercera.

De todas maneras durante la jornada los senadores expresaron sus reclamos porque querían transmitir a la ministra en persona sus reparos al proyecto que tiene plazos acotados de tramitación. La iniciativa que viabiliza la sentencia de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras a aplicar la nueva tabla de factores y restituir los cobros en exceso a los afiliados debe implementarse antes del 30 de mayo y, tanto la cartera sanitaria como los parlamentarios, dan por hecho que será necesaria una comisión mixta para resolver el nudo legislativo que quedará una vez que el Congreso despache el proyecto.

En el gobierno saben que la negociación clave del proyecto será en la mixta, que sería presidida por el senador Macaya (y será integrada por 5 senadores y 5 diputados representantes del oficialismo y la oposición). Este debate será cuesta arriba y se enredó aún más después de que hace unas semanas, una pieza clave para los parlamentarios de oposición quedó fuera del puzle: el Tribunal Constitucional (TC) determinó que la aprobación de la indicación que en enero incorporó la mutualización en la ley corta de isapres solo puede ser facultad del Poder Ejecutivo, por lo tanto, la iniciativa quedó sin efecto.

Los parlamentarios de oposición ya adelantaron que no apoyarán el proyecto sin un recálculo de la deuda que hoy se empina sobre los US$ 1.000 millones (opción que daba la mutualización), pues -a su juicio- el sistema podría quebrarse ante la imposibilidad de las isapres de pagar.

“Hemos hecho propuestas y hemos presentado indicaciones que terminaron cayéndose por el Tribunal Constitucional, porque tenían un problema de forma, pero el gobierno no escucha. ¿Y no escucha, por qué? La única conclusión a la que uno puede llegar es que no escuchan porque quieren materializar su programa de gobierno”, afirmó la senadora Rincón.

La parlamentaria aseguró que no aprobarán el proyecto tal como está quedando: “El Ejecutivo debe hacerse cargo, porque ellos son los únicos que tienen potestad en materia de seguridad social. Y si no quieren introducir los cambios que todos los expertos dicen que hay que hacer, tendrán que asumir el desastre que viene en salud”.

El senador RN Francisco Chahuán, que era otro de los convocados a la cita de esta mañana, pero no pudo asistir debido a que tenía actividades en Valparaíso, sostiene que “el proyecto como está quedando en la Cámara de Diputado no resuelve el problema. Estamos frente a una eventual quiebra del sistema y por eso es tan importante que el tercer trámite permita abordar un mecanismo que permita la sostenibilidad de la industria”.

En ese contexto, los parlamentarios de oposición planean volver a presionar por la propuesta del comité de expertos que formó la Comisión de Salud del Senado, es decir la mutualización. Este es un concepto que se usa en seguros para hacerlos viables o sustentables, ya que significa compartir los costos y riesgos de cubrir a las personas de algún siniestro, y que reduciría el cálculo a US$ 451 millones, menos de la mitad de lo que ha aproximado la Superintendencia de Salud.

Otra opción que los senadores ven viable es la propuesta de los economistas de la Universidad de Chile, que plantea que al aplicarse de forma universal una única tabla de factores que no discrimina por sexo, se eliminan los planes diferenciados entre hombres y mujeres.

Pero el Ejecutivo ha descartado estas dos opciones, lo que dificulta aún más la negociación.

El senador Macaya también advirtió: “Nosotros no vamos a ser cómplices de que el sistema de salud caiga y preferimos hacer la denuncia oportunamente de que esto es responsabilidad del Ejecutivo. Y es el gobierno el que tiene las potestades para solucionar este problema”.