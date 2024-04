Comisión de Hacienda de la Cámara despacha ley corta de isapres y la próxima semana se vota en Sala

La semana pasada la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó en general y en particular la ley corta de isapres, la cual principalmente busca poner en marcha el fallo que dictó la Corte Suprema sobre tabla de factores, dando viabilidad a la industria y permitiendo restituir los cobros en exceso a los afiliados. Y este miércoles los diputados de la Comisión de Hacienda despacharon el proyecto a la Sala de la Cámara Baja, donde se espera que la votación ocurra la próxima semana, preliminarmente entre martes y miércoles.

En concreto, los diputados de la Comisión de Hacienda hicieron pocos ajustes al proyecto antes de enviarlo a sala. El principal cambio es que se rechazó el artículo segundo transitorio. La ley corta de isapres del gobierno que se tramita actualmente en el Parlamento, además de buscar implementar el fallo de la Corte Suprema sobre tabla de factores, contempla la creación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) en Fonasa, y es precisamente respecto de este tema sobre lo que versaba el transitorio rechazado.

La norma rechazada establecía que “el primer contrato para la provisión del servicio de otorgamiento de la cobertura financiera complementaria a las personas que se inscriban en la Modalidad de Cobertura Complementaria, podrá celebrarse mediante contratación directa previa consulta al mercado, en cuyo caso su duración no podrá exceder de los veinticuatro meses”.

En definitiva, como el gobierno espera poder implementar de forma rápida la MCC una vez aprobado el proyecto, había planteado que Fonasa pudiera entregar por trato directo a una aseguradora la cobertura de la MCC por primera vez, en vez de hacer una licitación. Sin embargo, esa propuesta se cayó.

La norma señalaba que “si el Fondo celebra este primer contrato a través de trato directo, deberá dictar la resolución señalada en el artículo 144 sexies del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, la cual deberá ser suscrita, además, por la Dirección de Presupuestos, y deberá hacer el llamado a licitación con la debida anticipación a fin de garantizar la continuidad del funcionamiento de la modalidad”.

La semana pasada la Comisión de Salud ya había introducido varios cambios respecto de lo aprobado por el Senado, por lo que una vez que el proyecto se vote en la sala de la Cámara de Diputados, el gobierno y los parlamentarios anticipan que la iniciativa deberá terminar de zanjarse en una comisión mixta. Acá, los principales nudos a resolver serán el monto de la deuda que deberán pagar las isapres a sus afiliados, los plazos, y el modo en que se desembolsarán dichos montos, así como la magnitud del alza de los planes de salud que verán las personas.

El proyecto ha cambiado no solo por decisión de los diputados. El mes pasado el Tribunal Constitucional dejó la ley corta sin mutualización, la cual reducía el cálculo de la deuda de las isapres con sus afiliados a US$451 millones, menos de la mitad de la propuesta del gobierno. Así, la posible incorporación de este concepto quedó en manos del gobierno, pero desde el Ejecutivo han insistido en que esa fórmula no se puede utilizar, porque no se estaría cumpliendo con el fallo.